НАБУ: Если отвод судьи не рассмотрят, Насирова вечером освободят

Срок временного содержания главы ГФС под стражей истекает сегодня вечером, 5 марта, в 23:00

Национальное антикоррупционное бюро призвало судей безотлагательно рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения главе ГФС Роману Насирову; в противном случае уже сегодня вечером, 5 марта, правоохранители будут вынуждены освободить чиновника из-под стражи. Об этом говорится в заявлении НАБУ в Facebook.



"Соломенский районный суд Киева отказывается определить служителя Фемиды, который рассмотрит ходатайство стороны защиты об отводе судьи Александра Бобровника. Такую позицию мотивируют тем, что, согласно внутренней документации суда, дежурный судья работает лишь в субботу. Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв на неопределенный срок", - говорится в сообщении.



Следовательно, отмечают в НАБУ, если в течение ближайшего времени не будет решен вопрос о продолжении заседания и рассмотрении ходатайства об отводе судьи, мера пресечения Насирову до конца дня избрана не будет.



В Бюро напомнили, что срок временного содержания главы ГФС под стражей истекает вечером 5 марта, "поэтому если к завершению этого срока вопрос не будет решен, детективы будут вынуждены освободить главу ГФС из-под стражи".



"Национальное антикоррупционное бюро Украины призывает служителей Фемиды не устраняться от исполнения своих обязанностей и обеспечить рассмотрение ходатайства детективов об избрании меры пресечения в определенный законом срок", - заявили в пресс-службе НАБУ.

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Сегодня, 5 марта, Соломенский райсуд Киева продолжил избирать меру пресечения Насирову.

Во время заседания сторона защиты заявила отвод судье Бобровнику якобы из-за его предвзятости. Рассмотреть данное ходатайство должен другой судья.

Однако в результате судебное заседание оказалось под угрозой срыва: как выяснилось, судья, рассматривающий ходатайства об отводах, сегодня отсутствует.

Срок временного содержания Насирова под стражей истекает в воскресенье вечером, 5 марта, в 23:00.

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