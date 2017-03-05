Завтра в Гааге начнется суд по иску Украины против России
Завтра, 6 марта, в Международном суде ООН начнутся первые слушания по иску Украины против России. Об этом сообщила уполномоченный по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко в Facebook.
"Мы начинаем правовою борьбу противодействия агрессии России, противодействия оккупации Крыма и Донбасса, массовому нарушению прав человека", - написала Геращенко.
Она также проинформировала, что в иске против РФ идет речь о том, что Москва нарушила ряд положений конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Министерство иностранных дел Украины в суде будет представлять заместитель главы МИД Елена Зеркаль.
"Материалы собирали все наши силовые структуры, которые ежедневно документируют российские преступления: убийства, ранения, разрушения имущества", - сообщила также Геращенко.
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