В Бахмуте участники блокады укрепляют позиции - ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ побывали на нескольких участках блокады в зоне АТО

Участники блокады укрепляют свою позицию в Бахмуте деревянными заграждениями и колючей проволокой. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Специальной мониторинговой мисси ОБСЕ.

"Они также использовали трактор, чтобы вырыть ров", - добавили в пресс-службе.

В лагере вдоль автодороги в села Бугас (44 км к юго-западу от оккупированного Донецка, - ред.) мужчина, назвавшийся членом Правого сектора, сообщил наблюдателям, что в ночное время его группа осуществляла патрулирование.

В Горском железнодорожные пути, на которых все еще стоял поезд, по-прежнему перекрыты заграждениями из бревен и колючей проволокой. Сотрудников полиции ОБСЕ там заметили.

"На перекрестке дорог в районе Карбонита (в пределах Золотого), который ранее занимали участники блокады, наблюдатели видели, как представители военной службы правопорядка останавливали и проверяли военные машины", - отметили в ОБСЕ.

Командир сообщил миссии о том, что эти проверки носят плановый характер и не связанны с блокадой.

На месте блокады в пгт Щербиновка члены патруля СММ отметили спокойную обстановку.

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4 марта сообщалось, что в Луганской области возобновил движение поезд, состоящий из локомотива и 57 пустых вагонов, которые были заблокированы 25 января участниками блокады Донбасса на перегоне Шипилово - Светланово.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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