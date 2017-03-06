Россия не ожидала от Украины иск в Гаагу - МИД

Украина до сих пор не подавала исков в Международный суд ООН, что несколько усыпило бдительность Москвы, заявили в Министерстве иностранных дел

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила, что Украина никогда до сих пор не подавала иск в Международный суд ООН. Она напомнила, что Украина была однажды ответчиком в деле Румынии против украинского государства.

"Мы никогда не инициировали (дело, - ред.) Я более чем убеждена, что Россия не ожидала, что Украина действительно подаст иск в Международный суд ООН - высшей судебной инстанции", - сказала Беца в эфире Сніданку з 1+1.

Пресс-секретарь МИД также объяснила, почему иск по Крыму не подавался ранее. "Здесь не было задержки. Очень важно было определить, какие конвенции применяются к России - где Россия признает юрисдикцию международного суда ООН. Потому что в большинстве случаев, и это еще тянется со времен СССР, в России не признают обязательную юрисдикцию", - отметила она.

Украина подает иски на основе Конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Конвенции, которая касается борьбы со всеми видами расовой дискриминации. "Перед тем, как подать иск в суд, эти конвенции предусматривают процедуру досудебного урегулирования. То есть надо было провести консультации с РФ", - сказала Беца.

Она также отметила, что фактически за невыполнение процедурных элементов подобный иск против РФ проиграла Грузия.

Кроме того, отметила пресс-секретарь МИД, Украина качественно подготовила необходимые для иска документы.

"Сегодняшнее слушание - по сути дела, а в предупредительных мероприятиях, которых требует Украина от РФ. Они касаются того, чтобы суд принял немедленное решение, которым должно быть защищено гражданское население", - подчеркнула Беца.

Решение должно быть принято через месяц-два и оно является обязательным для сторон, добавила она. Также в МИД прокомментировали возможное игнорирование Россией решения суда ООН.

"Россия нарушила международное право: она грубо нарушила устав ООН. Риск есть, что Россия может не выполнить решение суда", - отметила Беца.

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Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге сегодня, 6 марта, начнет публичные слушания по иску Украины к России относительно противодействия финансированию терроризма и расовой дискриминации.

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