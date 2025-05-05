Украинские военные приняли участие в параде в Британии к 80-летию Победы – видео

Украинские военные на параде в Лондоне (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Украинские военные присоединились к лондонскому шествию по случаю 80-летия Дня победы в Европе. Об этом сообщает The Guardian.

Военный парад, в котором приняли участие представители вооруженных сил Великобритании, прошел от парламента до Букингемского дворца. Его наблюдали король Чарльз, королева Камилла, принц и принцесса Уэльски, а также их трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Отмечается, что в шествии приняли участие украинские солдаты. Когда они, неся украинский флаг, маршировали мимо трибуны, где находились королевская семья и высокопоставленные должностные лица, им аплодировали.

По данным журналистов, эти военные проходят обучение в Великобритании.

8 мая в Европе отмечают День победы во Второй мировой войне. Именно в этот день 1945 Антигитлеровская коалиция официально подписала безоговорочную капитуляцию нацистской Германии в Берлине.

🔴 Ukrainian troops join London procession to mark VE Day 80th anniversary pic.twitter.com/vkWEC7Uu0b — The Telegraph (@Telegraph) May 5, 2025

17 апреля 2025 года сообщалось, что немецкий парламент исключил послов России и Беларуси из списка приглашенных на специальное заседание 8 мая, посвященное 80-летию окончания Второй мировой войны в Европе.

2 мая Трамп заявил, что Америка якобы внесла наибольший вклад в победу во Второй мировой войне, поэтому объявил 8 мая днем "победы" США.