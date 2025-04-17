Послов РФ и Беларуси не пригласили в Бундестаг на мероприятие в память о Второй мировой

Представитель Бундестага в заявлении, объясняющем этот шаг, сослался на оценку правительства Германии

Бундестаг (Иллюстративное фото: Filip Singer / EPA)

Немецкий парламент исключил послов России и Беларуси из списка приглашенных на специальное заседание 8 мая, посвященное 80-летию окончания Второй мировой войны в Европе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на спикера Бундестага.

Решение подчеркивает дискомфорт в Германии по поводу того, как рассматривать роль России в освобождении Европы от нацистского террора, учитывая, что российский диктатор Владимир Путин опирался на наследие Второй мировой войны, чтобы оправдать свое вторжение в Украину, отметили журналисты.

Представитель Бундестага в заявлении, объясняющем этот шаг, сослался на оценку федерального правительства.

"Эта оценка привела к тому, что послы Российской Федерации и Беларуси, среди прочих, не были приглашены", – говорится в заявлении.

Представители других посольств присоединятся к немецким законодателям на мероприятии в зале пленарных заседаний Бундестага, который будет отмечать конец войны, а вместе с ним и конец кампании насилия и геноцида нацистской Германии в Европе.

Гостей из-за границы не приглашали, добавил спикер.

Reuters напомнило, что в среду, 16 апреля, российский посол Сергей Нечаев посетил памятное мероприятие в городе Зелов, несмотря на предупреждение правительства о попытках Москвы "инструментализовать" мероприятия по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны.

Сражение на Зееловских высотах – одна из последних битв перед походом советской армии на Берлин и капитуляцией Германии в мае 1945 года. В ней погибли 30 000 советских солдат.

14 апреля 2025 года министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что страны, являющиеся кандидатами на вступление в Евросоюз, получили распоряжение не участвовать в военном параде в Москве 9 мая и не совершать визиты в РФ.

В тот же день глава евродипломатии Каллас заявила, что страны-члены Евросоюза столкнутся с последствиями, если решат принять участие в параде 9 мая в Москве.