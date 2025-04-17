Послів РФ та Білорусі не запросили в Бундестаг на захід у пам'ять про Другу світову війну

Представник Бундестагу в заяві, що пояснює цей крок, послався на оцінку уряду Німеччини

Бундестаг (Ілюстративне фото: Filip Singer / EPA)

Німецький парламент виключив послів Росії та Білорусі зі списку запрошених на спеціальне засідання 8 травня, присвячене 80-й річниці закінчення Другої світової війни в Європі. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на речника Бундестагу.

Рішення підкреслює дискомфорт у Німеччині щодо того, як розглядати роль Росії у звільненні Європи від нацистського терору, враховуючи, що російський диктатор Володимир Путін спирався на спадщину Другої світової війни, щоб виправдати своє вторгнення до України, зазначили журналісти.

Представник Бундестагу в заяві, що пояснює цей крок, послався на оцінку федерального уряду.

"Ця оцінка призвела до того, що посли Російської Федерації та Білорусі, серед інших, не були запрошені", – йдеться в заяві.

Представники інших посольств приєднаються до німецьких законодавців на заході в залі пленарних засідань Бундестагу, який відзначатиме кінець війни, а разом з ним і кінець кампанії насильства та геноциду нацистської Німеччини в Європі.

Гостей з-за кордону не запрошували, додав речник.

Reuters нагадало, що у середу, 16 квітня, російський посол Сергій Нечаєв відвідав пам’ятний захід у місті Зелов, попри попередження уряду про спроби Москви "інструменталізувати" заходи з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни.

Битва на Зеєловських висотах – одна з останніх перед походом радянської армії на Берлін і капітуляцією Німеччини в травні 1945 року. У ній загинули 30 000 радянських солдатів.

14 квітня 2025 року міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що країни, які є кандидатами на вступ до Євросоюзу, отримали розпорядження не брати участі у військовому параді у Москві 9 травня та не здійснювати візити до РФ.

Того ж дня очільниця євродипломатії Каллас заявила, що країни – члени Євросоюзу зіткнуться з наслідками, якщо вирішать взяти участь у параді 9 травня у Москві.