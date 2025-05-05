Українські військові взяли участь у параді у Британії до 80-річчя Перемоги – відео

Українських військових, які взяли участь у лондонській ході з нагоди 80-ї річниці Дня перемоги, зустріли оплесками

Українські військові на параді у Лондоні (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Українські військові приєдналися до лондонської ходи з нагоди 80-ї річниці Дня перемоги у Європі. Про це повідомляє The Guardian.

Військовий парад, у якому взяли участь представники збройних сил Великої Британії, пройшов від парламенту до Букінгемського палацу. Його спостерігали король Чарльз, королева Камілла, принц і принцеса Уельські, а також їх троє дітей: принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.

Зазначається, що у ході взяли участь українські солдати. Коли вони, несучи український прапор, маршували повз трибуну, де знаходилися королівська родина й високопосадовці, їм аплодували.

За даними журналістів, ці військові проходять навчання у Великій Британії.

8 травня в Європі відзначають День перемоги в Другій світовій війні. Саме цього дня 1945 року Антигітлерівська коаліція офіційно підписала беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини в Берліні.

🔴 Ukrainian troops join London procession to mark VE Day 80th anniversary pic.twitter.com/vkWEC7Uu0b — The Telegraph (@Telegraph) May 5, 2025