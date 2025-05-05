Українські військові взяли участь у параді у Британії до 80-річчя Перемоги – відео
Українські військові приєдналися до лондонської ходи з нагоди 80-ї річниці Дня перемоги у Європі. Про це повідомляє The Guardian.
Військовий парад, у якому взяли участь представники збройних сил Великої Британії, пройшов від парламенту до Букінгемського палацу. Його спостерігали король Чарльз, королева Камілла, принц і принцеса Уельські, а також їх троє дітей: принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.
Зазначається, що у ході взяли участь українські солдати. Коли вони, несучи український прапор, маршували повз трибуну, де знаходилися королівська родина й високопосадовці, їм аплодували.
За даними журналістів, ці військові проходять навчання у Великій Британії.
8 травня в Європі відзначають День перемоги в Другій світовій війні. Саме цього дня 1945 року Антигітлерівська коаліція офіційно підписала беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини в Берліні.
🔴 Ukrainian troops join London procession to mark VE Day 80th anniversary pic.twitter.com/vkWEC7Uu0b— The Telegraph (@Telegraph) May 5, 2025
- 17 квітня 2025 року повідомлялося, що німецький парламент виключив послів Росії та Білорусі зі списку запрошених на спеціальне засідання 8 травня, присвячене 80-й річниці закінчення Другої світової війни в Європі.
- 2 травня Трамп заявив, що Америка нібито зробила найбільший внесок у перемогу у Другій світовій війні, тому оголосив 8 травня днем "перемоги" США.