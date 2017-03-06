Адвокатам Насирова отказали в отводе судьи

Соломенский райсуд отказал защите отстраненного от дел главы ГФС в отводе следственного судьи Александра Бобровника

Соломенский районный суд Киева отказал адвокатам отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова в отводе следственного судьи Александра Бобровника, рассматривающего дело чиновника. Соответствующее решение в понедельник, 6 марта, огласила судья Елена Букина, сообщает корреспондент LIGA.net.



"В удовлетворении поданного адвокатами заявления об отводе отказать", - говорится в постановлении суда.



Судья Букина отметила, что не видит оснований для отвода Бобровника.



Сейчас в заседании объявлен перерыв. В ближайшее время в помещении Шевченковского суда, в котором временно также располагается Соломенский, должно начаться заседание по избранию Насирову меры пресечения.



Вчера, 5 марта, на заседании по избрании Насирову меры пресечения сторона защиты заявила отвод судье Бобровнику якобы из-за его предвзятости. Рассмотреть данное ходатайство должен был другой судья, однако, как оказалось, в тот день он отсутствовал. В результате в судебном заседании был объявлен перерыв до 6 марта. В тот же день пресс-секретарь Соломенского районного суда Яна Квитченко сообщила, что заявление защиты Насирова об отводе судьи будет рассмотрено в понедельник в Апелляционном суде Киева.



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В полночь 6 марта истек срок временного содержания главы ГФС под стражей, в связи с чем его должны были отпустить. В то же время еще с вечера 5 марта под судом собрались митингующие, которые заблокировали здание и потребовали продолжения заседания.



Позже адвокат Насирова Александр Лысак сообщил, что его подзащитный согласился на то, чтобы сотрудники НАБУ и САП круглосуточно вели за ним наблюдение до решения суда.



Ночь на 6 марта чиновник провел в здании суда.



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