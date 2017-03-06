Украина против России в Гааге: полная речь представителя Киева

Сегодня, 6 марта 2017 года, в Гааге открылись первые слушания по иску Украины против Российской Федерации. Официальную позицию Украины озвучила в речи заместитель главы МИД и представитель Украины на Международном суде ООН Елена Зеркаль.

Докладчик заявила о продолжающихся несколько лет попытках соседнего государства дестабилизировать ситуацию в Украине, о нарушениях прав человека в Донбассе и Крыму. Официальный Киев просит Суд признать, что Россия нарушила обязательства в рамках двух конвенций.

В иске среди прочего Украина требует от России прекратить финансировать искусственно созданные организации ДНР/ЛНР, поставлять им оружие и боеприпасы через границу в Донбассе, отменить запрет на работу в Крыму Меджлиса, а также осуществить репарации пострадавшим в войне.

Украина также просит МУС на время рассмотрения иска запретить Кремлю предпринимать любые усугубляющие ситуацию шаги.

"Господин президент, уважаемые члены уважаемого суда. Большая честь и исключительная привилегия выступать перед главным судебным органом ООН от имени Украины. Украина обратилась в Суд с целью защиты основных прав народа Украины, который столкнулся с нарушениями международного права со стороны Российской Федерации.

Я прошу Суд ввести временные меры для предотвращения непоправимых нарушений прав человека в ходе рассмотрения этого дела.

Тысячи невинных украинцев уже ощутили на себе смертоносные атаки, а миллионы остаются под неотвратимой угрозой. Их мирные повседневные жизни разрушены, а их фундаментальные права дерзко попираются одним из постоянных членов Совбеза ООН - Российской Федерацией. РФ непрерывно нарушает международное право и права человека, РФ продолжает оказывать смертоносную поддержку незаконным вооруженным формированием, совершивших многочисленные террористические акты в Украине.

В оккупированном Крыму РФ полностью попирает права человека, внедряя политику культурного уничтожения и дискриминации. Такие действия являются недопустимыми для международного сообщества, они были осуждены ООН. РФ осуществляет свою внешнюю политику, несмотря на человеческие жизни, и использует любые средства для навязывания своей воли. Тактика РФ включает поддержку терроризма и актов расовой дискриминации, пропаганду, подрывную деятельность, запугивание, политическую коррупцию и кибератаки.

С такой реальностью мы столкнулись в Украине. РФ продолжает такое поведение уже в течение трех лет, все это время отрицая свою многоаспектную агрессию против Украины.

Сегодня я стою перед судом и прошу защитить основные права украинского народа. Мы требуем справедливости и международно-правовой ответственности, в то время как РФ продолжает демонстрировать пренебрежение к своим обязательствам по международным договорам. Как следствие, украинский народ подвергается длительной кампании террора и культурного уничтожения.

Ситуация на самом деле ужасная.

В течение последних нескольких недель ставки были повышены: поддерживаемые РФ незаконные вооруженные формирования увеличили количество атак и усилили градус запугивания мирного населения. В Авдеевке течение недели с 29 января по 5 февраля мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила менее восьми смертей мирных граждан и 30 случаев получения ими ранений. В результате неизбирательных обстрелов город подвергся значительному разрушению жилых зданий и критической инфраструктуры, гражданское население было оставлено без электричества, водоснабжения и даже отопления во время сильных морозов. В течение всего двух месяцев с начала 2017 количество снарядов, которые использовались для обстрелов Авдеевки, оценивается на уровне 15 тысяч штук - это количество соответствует 14 вагонам, доверху наполненным боеприпасами. В то же время официальный представитель российского президента публично выразил надежду, что поддерживаемые Россией незаконные группы не останутся без боеприпасов. Могут оставаться какие-либо сомнения относительно того, откуда это вооружение поставляется? Нет, оно идет из РФ.

Атаки против мирного украинского населения является логическим продолжением поддержки, которую РФ предоставляет группам, совершающих акты терроризма в Украине.

Уничтожение самолета рейса МН17 с помощью российской системы Бук не остановило финансирование терроризма РФ. При поддержке со стороны РФ состоялась атака на автобус в Волновахе. Две недели спустя был обстрелян Мариуполь, а Краматорск - за несколько недель после этого. В Харькове мирное население было запугано рядом взрывов. Все эти события не произошли случайно, это - следствие поддержки РФ терроризма в Украине.

В то время как на востоке Украины мирное население страдает от неизбирательных атак, в оккупированном Крыму РФ продолжает воплощать в жизнь советский подход к правам человека, подавляя группы, которые считает своими врагами. Недавно 11 крымских татар, которые мирно собрались на протест против выборочных обысков, были насильно задержаны. Это является очередным примером того, как российский режим заставляет замолчать тех, кто вызывает у него неприязнь.

Украина требует компенсации за продолжающиеся нарушения Россией двух международных договоров - Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Советники Украины приведут детальные обоснования природы нашего иска и причины, почему введение временных мер является неотложной необходимостью. Перед тем как они это сделают, я намерена предоставить краткий исторический контекст, чтобы продемонстрировать, что текущие события в Украине не происходят изолированно от предыдущих.

С момента восстановления независимости современной Украины после развала Советского Союза народ Украины пытался воплотить в жизнь демократические ценности, установить жизни человека и его достоинство высшей ценностью государства и общества. В отличие от многих других посткоммунистических стран, в Украине никогда не было напряженности на этнической почве. Конституция Украины и соответствующее законодательство устанавливают всеобъемлющую систему защиты прав этнических групп, подтверждается наблюдателями ООН и ЕС.

Поэтому ужасные новости о терроре против мирного населения казались чем-то, что происходит далеко от нас.

Трансформация Украины и усиления связей с Европейским Союзом стали причиной особого раздражения России. РФ угрожала уничтожить экономику Украины, вводя карательные односторонние торговые ограничения, пыталась заморозить украинских людей, прекращая поставки газа в течение холодного зимнего сезона, ставила под сомнение территориальную целостность Украины.

В течение последнего десятилетия вмешательство РФ в дела Украины постоянно углублялось. Оно достигло опасных новых уровней в 2014 году. РФ решила вмешаться в ситуацию в Украине с применением военной силы; поддерживать незаконные группировки, которые осуществляют акты терроризма на украинской земле; нарушают права человека миллионов украинских граждан, включая, для многих из них, право на жизнь.

Это является отражением поведения РФ в более широком контексте, с которым, к сожалению, мы все знакомы.

Как заместитель министра иностранных дел я имею дело со всеми этими вопросами. Но сегодня я здесь выступаю как представитель, как представитель Украины, и в таком качестве моим приоритетом является право, а не политика. В течение почти трех лет я лично проводила переговоры с РФ по этим правовым спорам. Это было очень сложно. Время от времени РФ отвергала протесты Украины о нарушениях положений международных договоров. Наши возражения не воспринимались всерьез, и нам повторяли раз за разом, что у нас "нет реального спора". После этого я возвращалась домой и собственными глазами видела, как РФ продолжает свою кампанию против украинского народа.

После многочисленных попыток пора признать: достаточно!

Это то, что привело нас сюда, в Международный суд ООН. В это сложное время мы должны довериться международно-правовым институтам для защиты. Это дело станет сигналом, что международный правовой порядок может противостоять мощным государствам, которые презирают международное право и права человека.

В то же время, наша просьба сегодня очень скромна. Всё, чего мы добиваемся - это стабильность и спокойствие в непредсказуемой и опасной ситуации.

Господин президент, члены Суда, в свете неотвратимой опасности, нависшей над народом Украины, я призываю вас установить временные меры. Наш уважаемый юридический советник объяснит причины, почему Суд должен гарантировать нам эту защиту.

Во-первых, профессор Гарольд Хонджи Кох предоставит общий обзор заявлений Украины и нашего ходатайства о введении временных мер. Во-вторых, госпожа Марне Чик объяснит необходимость введения временных мер в отношении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, и продемонстрирует, что все критерии для их введения выполнены. В-третьих, господин Джонатан Гимблетт объяснит необходимость введения временных мер в отношении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и продемонстрирует, что все критерии для введения временных мер по этой конвенции также выполнены.

Спасибо, господин президент и уважаемые члены Суда."

Вместе с Зеркаль сторону Украины в суде представляют также юрист Марне Чик ("Ковингтон энд Бьорлинг") и профессор международного права из Йельского университета Гарольдом Хонжи Кохом. В украинскую делегацию входят также директор департамента ЕС при МИД Всеволод Ченцов, замгенпрокурора Евгений Енин, глава департамента внешней политики и евроинтеграции в АП Игорь Жовква, руководитель Секретариата уполномоченного Рады по правам человека Богдан Крикливенко, а также директор аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

Более предметные слушания по иску состоятся с 6 по 9 марта. Украина представит аргументы 6 и 8 марта, Россия - 7 и 9 марта.

В Кремле не признают право МУС на такие судебные разбирательства. В МИД РФ заявили, что иск Киева "преследует политические интересы".

Иск на 45 страницах опубликован на сайте суда.

По материалам: сайт МУС, Европейская правда, Радіо Свобода, МИД и LIGA.net

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