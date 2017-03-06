Джонсон: У РФ есть только один шанс наладить отношения с Западом

Министр иностранных дел Великобритании заявил, что "Россия не планирует ничего хорошего"

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что единственный шанс на изменение отношений Москвы с Западом - прекращение со стороны России попыток вмешательства во внутренние дела других государств, в частности Украины и стран Западных Балкан. Об этом он заявил 6 марта на встрече с главами министерств иностранных дел и обороны стран ЕС в Брюсселе, передает DW.

"Давайте внесем ясность. Россия не планирует ничего хорошего", - заявил Джонсон, отметив, что Москва устраивает кибератаки, подрывает стабильность на Балканах, в частности в Черногории, а также вмешивается в ситуацию на востоке Украины.

По его словам, это "неприемлемо", Россия "должна показать, что ей снова можно доверять".

Он также отметил, что ни в Евросоюзе, ни в США никто не хочет возвращения времен "холодной войны", но попытаются вернуть РФ "на лучший путь".

Ранее Джонсон подчеркивал, что Британия поддерживает стремления Украины к суверенитету и целостности.

Как сообщили в МИД Великобритании, в ближайшие недели Джонсон посетит Россию с официальным визитом.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.