У Насирова обнаружено британское и венгерское гражданство - САП

Сотрудники САП обнаружили у Насирова гражданство Венгрии и Великобритании

У отстраненного от обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова обнаружили гражданство Великобритании, а также Венгрии. Об этом сегодня в ходе судебного заседания заявил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает корреспондент LIGA.net.

"Буквально перед судебным заседанием было получено сведения, что у господина Насирова есть ещё одно гражданство - британское", - сказал прокурор, добавив, что гражданство было получено в мае 2013 года.

"У него есть британский паспорт по номеру 5084080. Это, безусловно, очень важно для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения", - добавил прокурор.

Прокурор обратился к суду с тем, чтобы приобщить эти сведения к ходатайству стороны обвинения.

"Это ещё не все, чем может похвастаться господин Насиров. Он также является гражданином Венгрии", - добавил прокурор САП.

Если факт гражданства подтвердится, интересны формулировки клятвы, которую обязан принять претендент.



В случае с получением венгерского гражданства клятва звучит так: "Я, ... , действительно торжественно обещаю, что я буду считать Венгрию моей страной. Я буду верным гражданином Венгерской Республики, и буду чтить, и соблюдать ее Конституцию и законы. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить мою страну, и буду служить ей, насколько позволят мне мои лучшие способности".

В случае с британским гражданством клятва звучит так: "Я, ... , клянусь Всемогущим Богом, что при становлении британским гражданином я буду преданным и сохраню истинную преданность Ее Величеству Королеве Елизавете Второй, ее Наследникам и Преемникам, согласно закону".

В Великобритании претендент еще должен дать небольшое обещание: "Я, ..., сохраню лояльность к Соединенному Королевству и буду уважать его права и свободы. Я поддержу его демократические ценности. Я буду искренне блюсти его законы и выполнять мои обязанности и обязательства как британский гражданин".

Статья 4 Конституции Украины позволяет иметь лишь одно гражданство - украинское. Согласно п.2 ч.1 ст.84 Закона Украины О государственной службе, основаниями для прекращения государственной службы является приобретение гражданства другого государства. Часть 2 ст.84 закона указывает, что субъект назначения обязан уволить госслужащего в трехдневный срок со дня наступления или установления факта приобретения им гражданства другого государства.

2 марта сотрудники НАБУ и САП провели обыски в здании Государственной фискальной службы, а вечером того же дня объявили о подозрении главе ГФС Роману Насирову. 3 марта Кабинет министров принял решение отстранить Насирова от обязанностей главы ГФС. С субботы, 4 марта, в Соломенском суде Киева Насирову пытаются избрать меру пресечения, процесс продолжается до сих пор.

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