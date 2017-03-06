НАБУ: В Британии подтвердили второе гражданство Насирова
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) подтвердило факт наличия второго гражданства у отстраненного главы ГФС Романа Насирова. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
В письме, полученном НАБУ 6 марта от NCA, говорится о том, что председатель ГФС является владельцем британского паспорта с мая 2012 года.
Фото: facebook.com/Mustafanayyem
Ранее сегодня представитель САП в ходе судебного заседания заявил, что у отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова обнаружили гражданство Великобритании, а также Венгрии.
2 марта сотрудники НАБУ и САП провели обыски в здании Государственной фискальной службы, а вечером того же дня объявили о подозрении главе ГФС Роману Насирову. 3 марта Кабинет министров принял решение отстранить Насирова от обязанностей главы ГФС. С субботы, 4 марта, в Соломенском суде Киева Насирову пытаются избрать меру пресечения, процесс продолжается до сих пор.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:57
-
18:47
-
18:24
-
18:18
-
17:39
Новости партнеров
- 36154
- 33179
- 27858
- 26695
- 14091