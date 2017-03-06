НАБУ: В Британии подтвердили второе гражданство Насирова

Информацию о наличии второго гражданства у Насирова НАБУ официально предоставило Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA)

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) подтвердило факт наличия второго гражданства у отстраненного главы ГФС Романа Насирова. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В письме, полученном НАБУ 6 марта от NCA, говорится о том, что председатель ГФС является владельцем британского паспорта с мая 2012 года.



Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Ранее сегодня представитель САП в ходе судебного заседания заявил, что у отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова обнаружили гражданство Великобритании, а также Венгрии.

2 марта сотрудники НАБУ и САП провели обыски в здании Государственной фискальной службы, а вечером того же дня объявили о подозрении главе ГФС Роману Насирову. 3 марта Кабинет министров принял решение отстранить Насирова от обязанностей главы ГФС. С субботы, 4 марта, в Соломенском суде Киева Насирову пытаются избрать меру пресечения, процесс продолжается до сих пор.

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