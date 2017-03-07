В САП подтвердили наличие британского гражданства у Насирова

Информация о венгерском гражданстве - проверяется

Информация о британском гражданстве отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова подтверждена на 100%, данные о венгерском гражданстве - проверяются. Об этом, отвечая на вопрос LIGA.net, сообщил начальник четвертого отдела САП Роман Семкив.

По его словам, в случае выплаты залога и перевода под домашний арест, Насиров будет обязан сдать не только украинские паспорта, но вообще все документы, дающие право на выезд из Украины.

"В том числе, если паспорт британский не будет сдан, мы будем это расценивать как невыполнение процессуальных обязанностей. Мы будем дополнительно изучать вопрос, сторона защиты нам обещала сегодня опровергнуть каким-то образом наше заявление и документы. Я, правда, не понимаю, каким образом", - сказал он.

На уточняющий вопрос LIGA.net, гражданином каких государств является Насиров, прокурор ответил: "Что касается Британии - у нас есть подтверждение офицеров связи из посольства Британии о том, что глава Государственной фискальной службы Роман Насиров является гражданином Великобритании. Что касается Венгрии, то это данные, полученные детективами оперативно-поисковым путем. На данный момент этот вопрос еще решается. Британское гражданство - это 100%", - сказал он.

Представители защиты Насирова, на вопрос LIGA.net, есть ли у Насирова британский паспорт ответили отрицательно.

"На этот вопрос уже отвечали. Господин Насиров сегодня на камеры всем заявил, что он гражданин только одной страны и это Украина", - сказал адвокат Андрей Кузьменко.

Ранее сегодня судья Соломенского суда в Киеве избрал меру пресечения для Насирова, отправив его под арест с возможностью внесения залога, размером в 100 млн грн.

Насиров заявил, что будет обжаловать решение в Европейском суде по правам человека.

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