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САП обжалует залог Насирову: настаивает на 2 млрд грн

07.03.2017 11:25
Соломенский суд назначил отстраненному главе ГФС залог в 100 млн грн
САП обжалует залог Насирову: настаивает на 2 млрд грн
Роман Насиров

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует установленный судом залог отстраненному от обязанностей главы ГФС Роману Насирову в 100 млн грн. Об этом сообщил глава САП Назар Холодницкий, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Сейчас мы готовим апелляционную жалобу на это решение Соломенского райсуда Киева, поскольку в части альтернативной меры пресечения - денежного залога - мы будем придерживаться наших первоначальных требований в 2 млрд грн для того, чтобы размер залога обеспечил выполнение Романом Насировым своих процессуальных обязанностей", - сказал он.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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