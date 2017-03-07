Россия в Гааге: Украинский иск - вне юрисдикции Суда ООН

В России убеждены: нет никакой причины для принятия Международным судом ООН ограничительных мер против РФ, на которых настаивает Украина, так как якобы нет фактов нарушения Москвой двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Об этом в своем выступлении перед судом в Гааге заявил директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин.

"Российская Федерация строго придерживается обязательств по обоим конвенциям. Так что это не значит, что, по мнению Украины, мы как-то должны принимать предписания по мерам пресечения (относительно России, - ред.). Нет ни правовых, ни фактологических оснований для таких мер", - считает российский дипломат.

По мнению Колодкина, подавая иск, Киев якобы преднамеренно хочет "совместить разные ситуации, которые управляются разными правовыми инструментами", и при этом "хочет втянуть суд" в двусторонние межгосударственные отношения.

"Которые (отношения, - ред.) явно находятся не в юрисдикции этого дела", - добавил он.

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Вчера, 6 марта 2017 года, в Международном суде ООН в Гааге Украина выдвинула три требования к государству-агрессору РФ: прекратить снабжать оккупационный контингент и боевиков в Донбассе, прекратить преследования по расовому и национальному признакам в Крыму и восстановить там работу Меджлиса, а также выплатить репарации за нанесенный войной ущерб.

Сегодня, 7 марта, Россия в Гааге предъявляет свои претензии к иску Украины

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