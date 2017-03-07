Россия в Гааге о сбитом Боинге: Неважно, откуда привезли Бук
В Международном суде ООН в Гааге представители России заявили, что у Украины нет оснований для обвинений России в крушении самолета рейса MH-17, так как неизвестно, был ли у тех, кто предоставил боевикам ракетный комплекс Бук, умысел сбивать именно гражданский самолет. Такой позиции придерживается российская сторона в суде.
Приглашенный российской стороной юрист Самуэль Вордсворт отметил, что Украина не предоставила доказательств того, что комплекс Бук доставили в Донбасс с целью атаки на гражданский самолет, а утверждает только то, что он был поставлен из территории России. Вордсворт настаивал на том, что исходя из сообщений в СМИ, боевики планировали сбивать военные украинские самолеты, а не гражданский авиалайнер.
Он не признал тот факт, что ЗРК "Бук" был действительно поставлен с территории РФ.
Читайте также: Россия в Гааге: Оружие нашли в советских шахтах Донбасса
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:39
-
14:48
-
13:46
-
13:10
-
12:03
Новости партнеров
- 38659
- 34601
- 31220
- 28821
- 13002