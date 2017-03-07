Россия в Гааге о сбитом Боинге: Неважно, откуда привезли Бук

Представители РФ в Суде ООН заявили, что вину России в катастрофе рейса MH17 "нельзя доказать" тем, что Бук привезен из РФ, а важна цель его доставки

В Международном суде ООН в Гааге представители России заявили, что у Украины нет оснований для обвинений России в крушении самолета рейса MH-17, так как неизвестно, был ли у тех, кто предоставил боевикам ракетный комплекс Бук, умысел сбивать именно гражданский самолет. Такой позиции придерживается российская сторона в суде.

Приглашенный российской стороной юрист Самуэль Вордсворт отметил, что Украина не предоставила доказательств того, что комплекс Бук доставили в Донбасс с целью атаки на гражданский самолет, а утверждает только то, что он был поставлен из территории России. Вордсворт настаивал на том, что исходя из сообщений в СМИ, боевики планировали сбивать военные украинские самолеты, а не гражданский авиалайнер.

Он не признал тот факт, что ЗРК "Бук" был действительно поставлен с территории РФ.

Читайте также: Россия в Гааге: Оружие нашли в советских шахтах Донбасса

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.