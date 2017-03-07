НАБУ доставило в Молдову документы на экстрадицию Чауса

В СМИ появилась информация о том, что Чаус якобы подал прошение на политическое убежище в Молдове

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины лично доставили в Молдову документы на экстрадицию бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Об этом корреспонденту ЛІГА.net сообщил пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ярослав Гордиевич.

Передача документов состоялась 6 марта.

При этом в САП отказались комментировать опубликованную в СМИ информацию о том, что Чаус якобы подал прошение на политическое убежище в Молдове.

Ранее Чаус был задержан в Молдове.

9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили на взятке $150 тыс судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Он не был задержан или взят под стражу, поскольку, согласно Конституции, имеет судейский иммунитет.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание и арест судьи. В тот же день глава САП Назар Холодницкий сообщил, что Чаус может находиться в аннексированном Россией Крыму.

21 октября стало известно, что украинское бюро Интерпола подало запрос в центральный офис ведомства на предмет объявления беглого судьи в международный розыск.

Расследование по Чаусу получило широкий общественный резонанс после того, как правоохранители заявили, что судья якобы хранил взятку во дворе своего дома в стеклянной банке.

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