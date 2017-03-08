В США арестован украинец за экспорт тепловизоров в Украину

Законодательство США контролирует вывоз из страны подобного военного оборудования, а украинец не получал необходимую лицензию

В США арестован украинец Владимир Недовизов по обвинению в причастности к схеме нелегального вывоза прицелов и тепловизоворов из Штатов в Украину. Об этом сообщает Министерство юстиции США.



Недовизов постоянно проживает в США и является гражданином Украины.



В обвинении говорится, что Недовизов вступил в сговор с жителями Украины и США для покупки военного оборудования. Потом его нелегально без лицензии перевозил в Украину.



Федеральные агенты США сообщают, что Недовизов притворялся гражданином США для покупки военного оборудования, экспорт которого строго контролирует законодательство Соединенных Штатов. Украинец не получал необходимую лицензию.

Если обвинения будут доказаны, украинцу грозит до 20 лет заключения и $1 млн штрафа.

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