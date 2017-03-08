Украина против России в Гааге: день третий, самое важное

Сегодня в Международном суде ООН украинская делегация аргументированно опровергала озвученные вчера фейки Кремля. Киев передаст суду факты нарушений.

В среду, 8 марта, на заседании Международного суда ООН в Гааге, где проходят первые слушания по резонансному иску Украины к государству-агрессору РФ, киевская делегация во второй раз представила свои аргументы. Кроме того, Украина ответила на пропагандистские "контраргументы", озвученные представителями Российской Федерации в суде днем ранее.

Перед стартом заседания глава украинской делегации Елена Зеркаль раскритиковала высказанные россиянами аргументы, отметив при этом, что делегаты от Москвы оказались "изобретательными юридическими гимнастами".

Дипломат МИД акцентировала внимание на том, что Украина будет аргументированно доказывать свою позицию, и что "ни один суд в мире и ни одна норма права не позволят России безнаказанно уничтожать людей".

РФ игнорирует международные правила

Первым от украинской делегации вновь выступал профессор международного права из Нью-Йорка Гарольд Гонджу Кох. Он также раскритиковал официальную позицию РФ, обвинив ее докладчиков в "искажении законов и фактов".

"Россия заявляет о запрете финансирования терроризма на востоке Украины, а тем временем финансирует террор. В Крыму Россия заявляет об искоренении всех форм расовой и этнической дискриминации, но ведет там кампанию культурного уничтожения в отношении нерусских этнических групп", - подчеркнул он.

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Благодаря юридической витиеватости изложения контраргументов, считает профессор Йеля, российские представители "демонстрирует очевидное убеждение, что международные правила, которые касаются всех других стран, просто не касаются России".

"Все, о чем просит Украина этот суд - это использовать свою законную власть, чтобы защитить украинских граждан, находящееся под угрозой террористических атак и культурного уничтожения. Без временных мер от суда Россия продолжит играть по своим правилам и делать противоположное тому, чего требуют эти конвенции (в нарушении которых Киев обвиняет Москву, - ред.), и невинные украинские граждане будут за это расплачиваться", - резюмировал Кох.

Поставки "военторга" боевикам РФ не отрицает

Делегаты России в Суде ООН не опровергала, что поставляет летальное оружие на восток Украины, но при этом Кремль не считает это нарушением конвенции о борьбе с финансированием терроризма, отметил Кох.

"Если вы внимательно слушали презентацию господина Вордсворта (представителя РФ, - ред.), то услышали, что он не отрицал абсолютно важный факт того, что Россия поставляет летальное оружие группировкам для атак на гражданских на востоке Украины", - подчеркнул он.

Суд получит секретную переписку Украины с РФ

Украина намерена предоставить Суду ООН материалы переписки с Россией о нарушениях конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Об этом заявил докладчик от украинской делегации Дэвид Зионц.



По его словам, Киев решил передать эту непубличную переписку из-за ложных обвинений со стороны России в том, что Украина якобы не предоставляла РФ "конкретных претензий" во время десятков двусторонних встреч между чиновниками государств, предшествовавших Гааге.

Зионц добавил, что Украина постоянно поднимала вопрос о соблюдении Россией норм международных конвенций, что, однако, было проигнорировано Москвой.

Репрессии в Крыму задокументированы

Следующий докладчик от украинской делегации Джонатан Ґимблетт, комментируя озвученные вчера аргументы РФ, заявил, что Москва манипулирует данными о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. Спикер отметил, что Россия дискриминирует представителей нерусских этнических групп.

"Россия воспринимает крымских татар и украинцев как препятствие для российского доминирования", - сказал он.

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Представитель Украины опроверг заявление россиян о том, что Кремль якобы прилагает усилия для обеспечения прав человека в Крыму. Ґимблетт напомнил о запрете оккупантами Меджлиса и фактах исчезновения на полуострове неугодных режиму крымских татар.

Ранее Кох отметил, что эти факты о Крыме официально задокументированы и могут использоваться в качестве доказательств. "Эти факты широко задокументированы авторитетными правозащитными организациями", - сказал он.

Украина затребовала срочные меры против агрессора

Завершила выступление Украины глава делегации Зеркаль, которая призвала Суд ООН на время рассмотрения иска ввести ряд срочных мер против государства-агрессора.

"Мы требуем немедленных мер для защиты и спасения тысяч, а возможно и миллионов невинных жизней, а также крайне необходимой защиты украинцев на востоке и в оккупированном Крыму", - заявила она.

Замглавы МИД перечислила требования, которые делегация просит применить к РФ:

- Россия должна воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить или углубить судебный спор под эгидой комитета по ликвидации расовой дискриминации перед Международным судом ООН, или усложнить его решения;

- Россия должна воздержаться от любых актов расовой дискриминации людей, групп или учреждений на временно подконтрольных ей территориях, включая Крым;

- Россия должна прекратить и воздержаться от актов политических и культурных запретов против крымских татар, включая запрет Меджлиса;

- Россия должна прекратить и воздержаться от актов политических и культурных запретов против этнических украинцев в Крыму.

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