Париж призвал РФ повлиять на боевиков: Нужно политическое решение

Франция призывает Россию использовать влияние на подконтрольных Кремлю боевиков в Донбассе, чтобы прекратить удерживать регион в состоянии войны и найти возможности для политического урегулирования ситуации. Об этом на совместном с главой МИД Павлом Климкиным брифинге в Париже заявил его французский коллега Жан-Марк Эро.

"Франция не признаёт сейчас и не признает в будущем незаконную аннексию Крыма. Франция будет и впредь вместе с Германией прилагать все усилия в нормандском формате для установления мира и заживления этих болезненных ран войны... Надо продвигаться дальше и не терять из вида цель. Общая цель - это полное выполнение минских соглашений, и нужно, чтобы все подписанты выполнили свои обязательства", - сказал он.

При этом, уточнил французский министр, Запад знает, что Россия управляет сепаратистами в Донбассе.

"Я снова призываю Россию, чтобы они использовали это влияние на сепаратистов для нахождения долгосрочного выхода из ситуации, чтобы можно было найти политическое решение конфликта", - заявил Эро, добавив, что в МИД Франции знают, насколько "чувствительный этот вопрос для украинцев", однако считают это "единственным выходом".

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Глава французского внешнеполитического ведомства уточнил, что нужно приложить немало усилий, чтобы добиться разведения сил и техники вдоль линии боевого столкновения.

"Украинский народ продемонстрировал стремление к свободе и демократии, потому что в современном мире то, что нас объединяет - это именно ценности свободы, демократии и верховенства права, универсальные ценности, за которые нужно бороться и постоянно отстаивать. Мы будем в этом помогать", - добавил он.

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