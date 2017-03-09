Пресс-центр: Изменения в УПК о заочном правосудии

Принятый в первом чтении законопроект №5610 не решает проблему заочного правосудия, - утверждают адвокаты семей Небесной сотни

Адвокаты семей "Небесной сотни", народные депутаты, эксперты раскритиковали принятый в первом чтении Верховной Радой законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного производства. Об этом шла речь во время круглого стола, организованного ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" и ОА "Адвокатская Консультативная Группа". Мероприятие состоялось в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23) .

Начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк подчеркнул, что в законопроект нужно внести изменения для того, чтобы приговор по этому закону бывший президент Украины Виктор Янукович не смог обжаловать в ЕСПЧ.

Горбатюк подчеркнул, что процедура заочного осуждения является исключительной. "Поэтому законодательно нужно прописать такие условия, которые позволяли бы суду и следствию утверждать, что все меры по соблюдению прав подозреваемого были предприняты. И только его отказ, его неявка привели к тому, что он не принимает участия в процессе", - сказал он.

По словам Горбатюка, из проекта нужно убрать все положения, которые могут привести к избирательному правосудию. "В первую очередь речь идет о сроках действия закона. Он должен быть постоянно действующим. Любые сроки указывают на то, что планируется привлечь определенное количество людей", - пояснил он.

Горбатюк отметил, что в проекте должен быть исчерпывающий перечень действий правоохранительных органов по информированию подозреваемого об уголовном производстве, его сути, обеспечении доступа к следственным действиям.

Также в УПК должна быть предусмотрена процедура пересмотра производства, если осужденный не знал о процессе или не мог по объективным причинам принимать в нем участие.

Начальник Департамента спецрасследований ГПУ подчеркнул, что жестко должна быть прописана процедура уведомления о подозрении, предусмотрена процедура видеоконференции с теми, кто находится за границей. "Если в законопроект не будут внесены такие изменения, то решение по которому лицо будет осуждено, будет отменено Европейским судом и государство Украина будет обязано выплатить компенсацию", - подчеркнул он.

Эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Банчук, в свою очередь, отметил, что многие предлагаемые законопроектом изменения непосредственно не касаются конкретно заочного осуждения. "Цель, которая провозглашается и Генеральным прокурором, и защитниками этого законопроекта, не отвечает самому тексту законопроекта", - подчеркнул он.

Александр Банчук считает, что в сложившейся ситуации дальнейшее прохождение законопроекта в парламенте нужно заблокировать. "Единственный возможный вариант - попробовать заблокировать этот законопроект. Не принимать, например, до 15 апреля. Возможно, попробовать другой вариант законопроекта наработать", - подчеркнул он.

Председатель ОО "Семьи героев Небесной сотни" Владимир Бондарчук добавил, что для семей Небесной сотни важным является то, чтобы судебные решения были признаны и легитимны как в Украине, так и за ее пределами.

"Так как законопроект №5610 содержит огромное количество норм, которые носят характер избирательного правосудия, то внесение изменений (в законопроект, - ред.) не позволит наказать виновных в гибели наших родных, в преступлениях во время Революции Достоинства", - уверен он.

Владимир Бондарчук указал на необходимость разработки нового законопроекта. "Мы пришли к мнению о необходимости разработки законопроекта, который бы решил все те насущные проблемы, которые мешают внедрению процедуры специального заочного расследования и осуждения", - подытожил он.

Кроме того, адвокат семей героев "Небесной сотни" Виталий Титыч проинформировал, что с целью разработки нового законопроекта создана альтернативная рабочая группа.

Возглавившая эту группу народный депутат Украины Елена Сотник признала, что у Генерального прокурора, естественно, есть мотивация довести до конца расследования преступлений против участников Майдана, и обеспечить правосудие в отношении скрывающегося за границей бывшего руководства страны. Однако, по ее словам, подобные законопроекты появляются еще и потому, что сам Генпрокурор не является специалистом в юридической сфере.

Елена Сотник отметила, что в среде народных депутатов также "не все готовы к экспертной дискуссии, принимать те законопроекты, которые действительно будут решать проблему".

Адвокат семей "Небесной сотни" Павел Дикань также отметил, что данный законопроект ни одной проблемы, связанной с заочным осуждением, не решает "Он создает только новые, связанные именно с избирательностью этого процесса", - подчеркнул он.

"Менять нужно не только уголовно-процессуальное законодательство, исходя из того, что происходит в расследовании, менять нужно и Уголовный кодекс в определенной части. Потому что, например, часть "Преступления против человечности" у нас вообще не определена в Уголовном кодексе", - сказал он.

"Поэтому это действительно работа для ученых, а не для депутатов. Это работа для экспертов, которые должны подготовить, а депутаты должны изучить эту проблему и для себя ее понять, в первую очередь. Потому что, к сожалению, как мы видим, голосования происходят не из принципа понимания, а из принципа необходимости. О чем прямо говорят депутаты на рабочей группе. Не должно быть принципа политической необходимости, должен быть принцип достижения справедливости и создания системы правосудия в Украине", - подытожил Павел Дикань.

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