Беглый судья Чаус просит политубежища в Молдове
Защита арестованного в Кишиневе беглого судьи Днепровского суда Киева Николая Чауса обратилась к президенту Молдовы с просьбой предоставить ему политическое убежище. Об этом заявил глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь, передает Укринформ.
"В настоящее время Чаус арестован сроком на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы. После получения от Генпрокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры", - сообщил Морарь.
"Вместе с тем, сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", - добавил он.
В комментарии LIGA.net советник по коммуникации Спецантикоррупционной прокуратуры Ярослав Гордиевич отметил, что ни опровергнуть, ни подтвердить этого в ведомстве не могут.
Чаус был задержан в Молдове 1 марта.
Судья Чаус был разоблачен во взяточничестве в августе 2016 года, однако не был задержан из-за судейского иммунитета. В сентябре Верховная Рада дала согласие на задержание и арест судьи. Однако, до этого времени подозреваемый уже успел бежать в оккупированный Крым.
Расследование по Чаусу получило широкий общественный резонанс после того, как правоохранители заявили, что судья якобы хранил взятку во дворе своего дома в стеклянной банке.
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