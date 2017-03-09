Беглый судья Чаус просит политубежища в Молдове

Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы заявил, что защита Чауса обратилась к президенту страны с просьбой о политубежище для судьи

Защита арестованного в Кишиневе беглого судьи Днепровского суда Киева Николая Чауса обратилась к президенту Молдовы с просьбой предоставить ему политическое убежище. Об этом заявил глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь, передает Укринформ.

"В настоящее время Чаус арестован сроком на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы. После получения от Генпрокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры", - сообщил Морарь.

"Вместе с тем, сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", - добавил он.

В комментарии LIGA.net советник по коммуникации Спецантикоррупционной прокуратуры Ярослав Гордиевич отметил, что ни опровергнуть, ни подтвердить этого в ведомстве не могут.

Чаус был задержан в Молдове 1 марта.

Судья Чаус был разоблачен во взяточничестве в августе 2016 года, однако не был задержан из-за судейского иммунитета. В сентябре Верховная Рада дала согласие на задержание и арест судьи. Однако, до этого времени подозреваемый уже успел бежать в оккупированный Крым.

Расследование по Чаусу получило широкий общественный резонанс после того, как правоохранители заявили, что судья якобы хранил взятку во дворе своего дома в стеклянной банке.

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