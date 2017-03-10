САП проверяет Насирова на наличие других иностранных гражданств

Ранее британские правоохранители подтвердили украинским коллегам, что отстраненный глава ГФС является подданным Соединенного Королевства

Специализированная антикоррупционная прокуратура проверяет возможное наличие у отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова гражданств других государств, кроме Великобритании. Об этом глава САП Назар Холодницкий сообщил в интервью газете Факты.



"Не исключаем, что могут появиться еще и другие данные. Мы разослали в определенные страны запросы. Ждем ответа. Пока получили ответ только из одной страны - благодарим британских коллег за оперативность", - сказал он.



Холодницкий отметил, что британское Национальное агентство по борьбе с преступностью через дипломатические каналы официально подтвердило, что Насиров - подданный Соединенного Королевства.



"Это не инсинуации и не манипуляции. Прокурор, когда объявлял ходатайство в суде, показал эти документы. Не сканкопии, которые могут быть фотошопом, не ксерокопии какие-то. Это весомые аргументы в пользу того, почему мы настаиваем на такой мере пресечения, как арест, а не на другой. Мы должны осознавать, что если у человека есть паспорт другой страны, то он просто сбежит, если не взять его под стражу. Потом мы его не получим назад, ведь мало стран выдают своих граждан", - подчеркнул глава САП.



В то же время он не смог подтвердить информацию о якобы наличии у Насирова недвижимости в Лондоне.

Читайте также: Холодницкий: САП получила подозрение на Насирова 8 февраля



7 марта 2017 года САП сообщила о наличии у отстраненного главного фискала британского гражданства. Также проверяются данные о венгерском гражданстве Насирова.



В ночь на 7 марта Соломенский районный суд Киева отправил Насирова под арест с правом внесения залога в 100 млн гривень - вместо рекордных двух миллиардов, на которых настаивала сторона обвинения. Адвокаты чиновника объявили, что он не будет платить залог и дождется апелляционного решения в Лукьяновском СИЗО.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.