Германия поддерживает расширение ОБСЕ в Донбассе

Представитель МИД Германии Себастьян Фишер призвал отвести тяжелое вооружение в Донбассе

Берлин поддерживает все, что будет способствовать скорейшему разрешению конфликта в Украине, в каком бы формате это не осуществлялось. Об этом заявил представитель МИД Германии Себастьян Фишер, сообщает Укринформ.

"Мы поддерживаем все, что может привести к решению конфликта. Не важно в каком формате будут проходить переговоры", - сказал Фишер.

По его словам, складывается впечатление, что новая администрация США, с которой вопросы реализации минских договоренностей и работы в нормандском формате всегда тесно согласовывались, будет продолжать и дальше действовать, не меняя своей позиции.

"Мы всегда исходили из того, что наши американские друзья играют конструктивную роль", - добавил он.

"Что касается минских соглашений, то это единственный документ, принимаемый всеми сторонами", - заметил Фишер.

По его словам, сейчас главным вызовом является необходимость политической воли с обеих сторон.

"Кто-то должен сделать первый шаг", - сказал представитель МИД.

Он напомнил, что основная цель на ближайшее время - установление длительного прекращения огня и отведение обеими сторонами тяжелых вооружений от линии разграничения.

"Мы апеллируем к обеим сторонам - уважать перемирие и отвести тяжелое вооружение. Если для этого нужна большая миссия ОБСЕ, мы поддерживаем эти планы", - добавил он.

10 марта сообщалось, что ситуация с безопасностью в зоне АТО значительно ухудшилась на минувшей неделе, поскольку использование тяжелого оружия увеличилось на 230%.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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