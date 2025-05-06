В КГГА объяснили видео о пьянстве работников и рассказали, кто засветился в ролике

Неделю назад в сети опубликовали видео с работниками КГГА: они распивали алкогольные напитки, а после – ложились на пол

Здание КГГА (Фото: Пресс-служба КГГА)

В конце апреля журналисты ТСН опубликовали видео с камер видеонаблюдения, где сотрудники Киевской городской государственной администрации распивают алкоголь в кабинете туризма, а затем ложатся спать на полу. Начальник управления информационной политики и доступа к публичной информации КГГА Екатерина Баранова в ответ на запрос LIGA.net сообщила о деталях инцидента и последствиях для госслужащих.

Видео собрано, очевидно, с нескольких дней, потому что у участников пира меняется одежда. Сначала столик с алкоголем и фруктами, позже – почти пустой стол с конфетами и алкоголем. В кадрах появляются люди, которые валяются на полу, пытаются поднять друг друга или просто спят на карематах в кабинетах КГГА.

Журналисты предполагали, что это происходило в кабинете Марины Хонды, заместителя главы КГГА. Она опровергла это и заявила, что видео 2022 года, а застолье было в кабинете другой чиновницы – директора управления туризма КГГА Марины Радовой. По словам Хонды, Радова уже написала заявление об увольнении.

В управлении информационной политики уточнили LIGA.net, что по состоянию на 5 мая 2025 года госпожа Радова не уволена, а просто отсутствует на работе в связи с нетрудоспособностью (находится на больничном).

По предварительной информации, предоставленной Управлением туризма и промоций в ответ на запрос, фрагменты видео, обнародованные в социальных сетях, действительно были записаны в 2022 году. Инициированная проверка должна установить все обстоятельства инцидентов и возможное участие работников Управления туризма и промоций. По ее результатам будут приняты соответствующие управленческие решения, отметили в пресс-службе.

"На упомянутых видеофрагментах присутствуют работники Управления туризма и промоций и посетители. В Управлении туризма и промоций подчеркивают, что на последних фрагментах видео снята не начальница Марина Радова, а работницы Управления туризма и промоций, которые в результате инцидента были уволены", – добавили там.

Управление по работе с персоналом отметило, что в случае, если государственный служащий приходит на работу в нетрезвом состоянии, это считается дисциплинарным нарушением. За это его могут уволить с должности.