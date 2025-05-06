У КМДА пояснили відео про пияцтво працівників та розповіли, хто засвітився у ролику

Тиждень тому у мережі опублікували відео з працівниками КМДА: вони розпивали алкогольні напої, а після – лягали на підлогу

Будівля КМДА (Фото: Пресслужба КМДА)

Наприкінці квітня журналісти ТСН опублікували відео з камер відеонагляду, на якому працывники Київської міської державної адміністрації розпивають алкоголь у кабінеті туризму, а потім лягають спати на підлозі. Начальниця управління інформаційної політики та доступу до публічної інформації КМДА Катерина Баранова у відповідь на запит LIGA.net повідомила про деталі інциденту та наслідки для держслужбовців.

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Відео зібране, вочевидь, з кількох різних днів, тому що в учасників бенкету міняється одяг. Спочатку столик з алкоголем і фруктами, пізніше — майже порожній стіл із цукерками та алкоголем. У кадрах з’являються люди, які лежать на підлозі, намагаються підняти один одного або просто сплять на кариматах у кабінетах КМДА.

Журналісти припускали, що це відбувалося в кабінеті Марини Хонди, заступниці голови КМДА. Вона спростувала це і заявила, що відео 2022 року, а застілля було в кабінеті іншої чиновниці – директорки управління туризму КМДА Марини Радової. За словами Хонди, Радова вже написала заяву про звільнення.

В управлінні інформаційної політики уточнили LIGA.net, що станом на 5 травня 2025 року пані Радова не звільнена, а просто відсутня на роботі у зв'язку з непрацездатністю (перебуває на лікарняному).

За попередньою інформацією, наданою Управлінням туризму та промоцій у відповідь на запит, фрагменти відео, які були оприлюднені в соціальних мережах, дійсно були записані у 2022 році. Ініційована перевірка має встановити всі обставини інцидентів та можливу участь працівників Управління туризму та промоцій. За її результатами будуть ухвалені відповідні управлінські рішення, зазначили у пресслужбі.

"На згаданих відеофрагментах присутні працівники Управління туризму та промоцій та відвідувачі. В Управлінні туризму та промоцій наголошують, що на останніх фрагментах відео зафільмовано не начальницю Марину Радову, а працівниць Управління туризму та промоцій, яких внаслідок інциденту було звільнено", – додали там.

В Управлінні по роботі з персоналом зазначили, що у разі, якщо державний службовець приходить на роботу в нетверезому стані, це вважається дисциплінарним порушенням. За це його можуть звільнити з посади.