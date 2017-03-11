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Аброськин назначен заместителем главы Национальной полиции

11.03.2017 15:37
Представление о назначении внес глава НПУ Князев, вчера его подписал министр Аваков
Аброськин назначен заместителем главы Национальной полиции
Вячеслав Аброськин (фото - скриншот видео)

Генерал полиции третьего ранга Вячеслав Аброськин назначен заместителем главы Национальной полиции. Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Приказ о назначении Аброськина на должность заместителя председателя - начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области подписал в пятницу, 10 марта, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.  

Представление о назначении внес глава Нацполиции Сергей Князев

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ЛIГАБiзнесIнформ
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