Аброськин назначен заместителем главы Национальной полиции
11.03.2017 15:37
Представление о назначении внес глава НПУ Князев, вчера его подписал министр Аваков
Вячеслав Аброськин (фото - скриншот видео)
Генерал полиции третьего ранга Вячеслав Аброськин назначен заместителем главы Национальной полиции. Об этом сообщает пресс-служба НПУ.
Приказ о назначении Аброськина на должность заместителя председателя - начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области подписал в пятницу, 10 марта, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.
Представление о назначении внес глава Нацполиции Сергей Князев.
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