Представление о назначении внес глава НПУ Князев, вчера его подписал министр Аваков

Генерал полиции третьего ранга Вячеслав Аброськин назначен заместителем главы Национальной полиции. Об этом сообщает пресс-служба НПУ.



Приказ о назначении Аброськина на должность заместителя председателя - начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области подписал в пятницу, 10 марта, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.



Представление о назначении внес глава Нацполиции Сергей Князев.

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