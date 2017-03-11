Посол ЕС: Вопрос усиления санкций против РФ не на повестке дня

Глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что не ожидает усиления санкций ЕС против России в следующие несколько недель





"Сегодня это не на повестке дня. И я не думаю, что будет ужесточение санкций в следующие несколько недель. Это именно то, что я могу вам сказать: это вопрос не стоит в повестке дня", - отметил дипломат.





Он также выразил надежду, что ЕС сможет сохранить свое единство в вопросе санкций против России.





Мингарелли также заявил, что выборы в Донбассе могут состоятся, когда условия для их проведения будут отвечать критериям ОБСЕ.





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