РФ выдала Украине ложный адрес Януковича - военная прокуратура

По адресу, который Генпрокуратура РФ указала как адрес Януковича, находились складские помещения

Генеральная прокуратура РФ выдала украинской прокуратуре ложный адрес проживания беглого экс-диктатора Виктора Януковича. Об этом сообщил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.



Сейчас ведомство не обладает точными данными о местонахождении Януковича, добавил он.



Кравченко рассказал, что Главная военная прокуратура направила запрос на указанный российской Генпрокуратурой адрес, но выяснилось, что там находятся складские помещения. После повторного запроса в Генпрокуратуру страны-агрессора там сообщили, что адрес настоящий. "Но никаких подтверждающих документов предоставлено не было", - рассказал Кравченко.

Двое свидетелей в уголовном производстве против Януковича сообщили, что он проживает не в Ростове-на-Дону, а в Подмосковье, добавил он.



В середине января была опубликована копия письма Януковича к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести в Украину войска.

Именно этот документ на заседании СБ ООН 3 марта 2014 года продемонстрировал представитель России Виталий Чуркин.



10 марта Генпрокуратура страны-агрессора публично открестилась от заявления Чуркина о письме.



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