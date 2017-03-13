Защита Насирова: Дело не будет быстрым
Расследование уголовного дела против главы ГФС Романа Насирова не будет быстрым. Об этом сказал один из его адвокатов Игорь Черезов в эфире телеканала Интер.
"Я думаю, что скорее всего, что дело не будет быстрым, я думаю, скорее всего расследование уголовное дела будет продлено как минимум до четырех месяцев, по крайней мере в отношении Насирова, а дальше будем видеть", - сказал Черезов.
Адвокат отметил, что говорить о сроках сложно, потому что сейчас начальная стадия уголовного дела.
По словам Черезова, пока не идет речь о внесении за Насирова залога в 100 миллионов гривень.
Глава САП Назар Холодницкий рассчитывает, что обвинительный акт в отношении Насирова направят в суд через два месяца.
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