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Защита Насирова: Дело не будет быстрым

13.03.2017 00:34
Адвокат Насирова считает, что уголовное производство продлится как минимум четыре месяца. В САП рассчитывают передать дело в суд через два месяца
Защита Насирова: Дело не будет быстрым
Роман Насиров

Расследование уголовного дела против главы ГФС Романа Насирова не будет быстрым. Об этом сказал один из его адвокатов Игорь Черезов в эфире телеканала Интер.

"Я думаю, что скорее всего, что дело не будет быстрым, я думаю, скорее всего расследование уголовное дела будет продлено как минимум до четырех месяцев, по крайней мере в отношении Насирова, а дальше будем видеть", - сказал Черезов.

Адвокат отметил, что говорить о сроках сложно, потому что сейчас начальная стадия уголовного дела. 

По словам Черезова, пока не идет речь о внесении за Насирова залога в 100 миллионов гривень. 

Глава САП Назар Холодницкий рассчитывает, что обвинительный акт в отношении Насирова направят в суд через два месяца.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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