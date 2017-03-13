Защита Насирова: Дело не будет быстрым

Адвокат Насирова считает, что уголовное производство продлится как минимум четыре месяца. В САП рассчитывают передать дело в суд через два месяца

Расследование уголовного дела против главы ГФС Романа Насирова не будет быстрым. Об этом сказал один из его адвокатов Игорь Черезов в эфире телеканала Интер.



"Я думаю, что скорее всего, что дело не будет быстрым, я думаю, скорее всего расследование уголовное дела будет продлено как минимум до четырех месяцев, по крайней мере в отношении Насирова, а дальше будем видеть", - сказал Черезов.

Адвокат отметил, что говорить о сроках сложно, потому что сейчас начальная стадия уголовного дела.



По словам Черезова, пока не идет речь о внесении за Насирова залога в 100 миллионов гривень.



Глава САП Назар Холодницкий рассчитывает, что обвинительный акт в отношении Насирова направят в суд через два месяца.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.