Евросоюз на полгода продлил санкции против России

За агрессию РФ против Украины в Брюсселе приняли решение оставить в силе санкции ЕС на въезд и активы 150 человек и 37 организаций

Сегодня, 13 марта, Европейский Союз продлил на шесть месяцев санкции против группы людей и организаций из РФ и Украины, которые угрожают территориальной целостности и суверенитету Украины. Об этом говорится в сообщении совета ЕС.

"13 марта Совет ЕС продлил ограничительные меры за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев до 15 сентября 2017 года", - говорится в сообщении.

Ограничительные меры касаются запрета на въезд и замораживания активов для 150 человек и 37 организаций.

Евросоюз впервые ввел секторальные санкции в отношении РФ 31 июля 2014 года. Эти ограничения стали ответом на действия Москвы по дестабилизации ситуации в Украине.

3 февраля на заседании Совета безопасности ООН представитель США Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты не снимут санкции с России пока Москва не прекратит оккупацию Крыма.

2 марта ЕС продлил санкции против Януковича и Семьи, однако снял их с экс-депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко.

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В конце февраля Совет ЕС продлил на год санкции против Беларуси. В феврале 2016-го главы МИД стран ЕС приняли решение о частичном снятии санкций с Беларуси, исключив из санкционного списка 170 человек и три компании. Эмбарго на поставки оружия оставили в силе.

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