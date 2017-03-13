Насиров о залоге 100 млн: Вносить не буду, у меня нет таких денег

Отстраненный глава ГФС заявил, что адвокаты будут подавать иск в Евросуд по правам человека, поскольку, по их мнению, он был задержан незаконно

Отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что не намерен вносить залог в размере 100 млн грн, поскольку у него нет таких денег. Об этом он сказал сегодня после заседания апелляционного суда, передает корреспондент LIGA.net.

"Даже если бы у меня и были такие деньги или желание, я бы физически не смог бы этого сделать", - сказал Насиров, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли он вносить назначенный судом залог в размере 100 млн грн.

Он также заявил, что адвокаты будут подавать иск в Европейский суд по правам человека, поскольку, по их мнению, Насиров был задержан незаконно.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Соломенского районного суда об аресте Насирова с правом внесения залога в размере 100 млн грн.

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7 марта 2017 года Соломенский райсуд Киева отправил Насирова под арест. Глава САП Назар Холодницкий рассчитывает, что обвинительный акт в отношении Насирова направят в суд через два месяца.

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