Турчинов просит проверить обвинения Семьи Януковича в его адрес

Секретарь СНБО Александр Турчинов просит Госслужбу финансового мониторинга и Национальное антикоррупционное бюро оперативно проверить заявления в отношении него со стороны беглых представителей бывшей власти времен Виктора Януковича - экс-замгенпрокурора Рината Кузьмина и экс-депутата Александра Шепелева. Об этом говорится в заявлении пресс-службы СНБО.

"Начиная с 2014 года российские спецслужбы системно работают на дискредитацию лидеров Майдана и пытаются придумать "многочисленный компромат", в частности на Александра Турчинова, которого российские политики открыто называют одним из главных врагов Кремля. К последней грязной провокации привлечены экс-прокурор Кузьмин и экс-депутат Шепелев, бежавшие от украинского правосудия, находящиеся в розыске и скрывающиеся на территории РФ", - говорится в сообщении.

По данным СНБО, Шепелев некоторое время находился в российской тюрьме и был освобожден, когда начал сотрудничать с ФСБ. В Совнацбезе утверждают, что подтверждающие это документы есть в Генпрокуратуре.

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Как считает Совнацбез, сейчас оба беглеца "отрабатывают" право на скрываться от правосудия в РФ тем, выполняя указания спецслужб РФ.

"Фейки от ФСБ сначала подаются российскими СМИ, что четко указывает на заказчика, а после эта грязь вбрасывается за деньги на украинские малоизвестные ресурсы", - подчеркнули в ведомстве, добавив, что роспропаганду начали тиражировать и некоторые украинские СМИ.

"Эта кондовая пропагандистская "утка" очень легко опровергается, потому что движение безналичных средств нельзя подделать ни в Украине, ни за ее пределами. Финансовые потоки всегда можно проследить независимо от того, сколько времени прошло с момента транзакции. Тем более, когда это касается оплаты за любую недвижимость", - пояснили в СНБО.

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Ранее беглецы Семьи Януковича вбросили в российское информпространство заявление, что Турчинов "вывел в офшоры более $800 млн из бюджета и международной помощи МВФ".

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