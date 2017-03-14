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Аваков наградил 69 добровольцев

14.03.2017 15:37
Сегодня Украина впервые отмечает День украинского добровольца
Аваков наградил 69 добровольцев
Арсен Аваков

Глава МВД Арсен Аваков наградил сегодня 69 добровольцев. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Сегодня Украина впервые отмечает День украинского добровольца. Наградил 69 добровольцев - участников АТО", - отметил Аваков.

В Украине сегодня, 14 марта, впервые отмечают День добровольца.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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