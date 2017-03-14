Аваков наградил 69 добровольцев
14.03.2017 15:37
Сегодня Украина впервые отмечает День украинского добровольца
Арсен Аваков
Глава МВД Арсен Аваков наградил сегодня 69 добровольцев. Об этом он сообщил у себя в Facebook.
"Сегодня Украина впервые отмечает День украинского добровольца. Наградил 69 добровольцев - участников АТО", - отметил Аваков.
В Украине сегодня, 14 марта, впервые отмечают День добровольца.
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