БПП и Народный фронт продвигают своего кандидата в аудиторы НАБУ

Нардепы от двух фракций обратились к главе антикоррупционного комитета Рады с просьбой рассмотреть на заседании кандидатуру Найджела Брауна

Народные депутаты от Блока Петра Порошенко и Народного фронта предлагают комитету Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рассмотреть кандидатуру британского юриста Найджела Брауна в состав комиссии внешнего контроля по аудиту деятельности Национального антикоррупционного бюро. Копию соответствующего представления в адрес главы комитета Егора Соболева опубликовала Украинская правда.



Документ подписали депутаты от БПП Иван Мельничук, Игорь Артюшенко и Олег Барна и члены фракции Народный фронт Константин Матейченко, Юрий Савчук и Юрий Тимошенко.







Фото: pravda.com.ua

Также опубликовано обращение лидеров вышеупомянутых фракций Игоря Грынива и Максима Бурбака, которые отмечают, что кандидатура Брауна якобы отвечает всем требованиям, определенным законодательством о НАБУ.







Фото: pravda.com.ua

В свою очередь Соболев в Facebook отметил, что сегодня Рада назначила членами его комитета сразу трех нардепов от БПП - Татьяну Рычкову, Андрея Немировского и Юрия Буглака (последний только сегодня принял присягу депутата).



Также Соболев сообщил, что получил письмо от спикера Андрея Парубия с просьбой рассмотреть на заседании комитета кандидатуру Брауна.



"Это тот самый юрист из Англии, которого фракции БПП и Народный фронт уже пытались назначить аудитором Антикоррупционного бюро. Тогда наш комитет выступил против этого. Мы провели открытый конкурс, по результатам которого рекомендовали парламенту назначить аудитором НАБУ заместителя генерального инспектора Минюста США Роберта Сторча. Теперь мнение комитета будут пытаться изменить", - отметил депутат.



Соболев считает, что через подконтрольного аудитора власть попытается "поломать независимость НАБУ, которое в своих расследованиях все больше выходит на руководство государства". Глава антикоррупционного комитета напомнил, что, согласно закону, именно отрицательный результат аудита позволяет уволить директора НАБУ.



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Кроме того, Соболев сослался на информацию СМИ о том, что компания Брауна якобы годами "обслуживала российских олигархов".

23 февраля 2017 года Рада не смогла определиться с представителем в комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности НАБУ. В рейтинговом голосовании кандидатура Брауна получила большую поддержку, чем кандидатура Сторча, однако для ее утверждения не хватило голосов.

Согласно закону о НАБУ, аудит эффективности ведомства проводится ежегодно, в том числе путем выборочной проверки уголовных производств. Аудит проводит комиссия внешнего контроля из трех человек. Каждый год своего представителя в комиссию направляют президент, Верховная Рада и Кабмин.

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