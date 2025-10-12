Труханов заявил, что его могут лишить украинского гражданства
Геннадий Труханов (Скриншот из видеообращения политика)

Городской голова Одессы Геннадий Труханов утверждает, что 13 октября комиссия при президенте Владимире Зеленском планирует рассмотреть вопрос о лишении его украинского гражданства. Об этом политик рассказал в своем видеообращении.

Труханов заявил, что в воскресенье, 12 числа, ему стало известно о подготовке "очередной провокации", упомянув, что снова начала распространяться информация о якобы наличии у него паспорта РФ.

"Этот вопрос не новый – он задается с 2014 года. С 2014 года я постоянно объяснял, что у меня нет и никогда не было гражданства РФ. Меня проверяли все соответствующие органы Украины – все. [...] Эта история вернулась и сейчас. Я не обратил бы на нее внимания, если бы не узнал, что завтра, на комиссии при президенте Украины планируют рассмотреть вопрос о лишении меня украинского гражданства из-за якобы наличия российского", – заявил мэр Одессы.

Он также утверждал, что паспорта РФ, которые периодически публикуют в сети, являются "недействительными, фальшивыми".

Среди прочего, политик попросил президента и компетентные службы "внимательно посмотреть на документы и установить правду".

Пока не было официальных сообщений о том, что на 13 октября планируется заседание комиссии при президенте по вопросам гражданства в отношении Труханова.

Ранее, 10 октября, Зеленский критически высказался о местной власти Одессы после гибели 10 человек во время наводнения в городе из-за сильного ливня 30 сентября.

"А что делать с Одессой? Вы извините за эмоцию... А что делать с тем, что произошло? Сколько людей погибло? Просто утонуло из-за этой воды, из-за того, что произошло. Что с этим делать? Как к этому относиться? Кто в этом [виноват]?", – говорил глава государства во время брифинга.

Тогда президент заявлял, что "и с вопросом Одессы также мы разберемся".

СПРАВКА.
Согласно закону о местном самоуправлении, полномочия городского головы досрочно прекращаются, если его лишают гражданства. После этого исполняющим обязанности мэра становится секретарь городского совета. В то же время, во время действия военного положения, глава государства может создать в городе военную администрацию.
  • В 2016 году медиа Слідство.Інфо утверждало, что Труханов имеет гражданство РФ и владеет 20 оффшорными компаниями.
  • В 2017 году Труханов аннулировал свой паспорт РФ через российский суд: тот признал документ незаконным, поскольку мэр Одессы заявил, что узнал о его существовании из Интернета.
