Труханов заявил, что его могут лишить украинского гражданства

Мэр Одессы заявил о проведении комиссии при президенте по его паспорту. После наводнения в городе Зеленский критически высказывался о местной власти

Геннадий Труханов (Скриншот из видеообращения политика)

Городской голова Одессы Геннадий Труханов утверждает, что 13 октября комиссия при президенте Владимире Зеленском планирует рассмотреть вопрос о лишении его украинского гражданства. Об этом политик рассказал в своем видеообращении.

Труханов заявил, что в воскресенье, 12 числа, ему стало известно о подготовке "очередной провокации", упомянув, что снова начала распространяться информация о якобы наличии у него паспорта РФ.

"Этот вопрос не новый – он задается с 2014 года. С 2014 года я постоянно объяснял, что у меня нет и никогда не было гражданства РФ. Меня проверяли все соответствующие органы Украины – все. [...] Эта история вернулась и сейчас. Я не обратил бы на нее внимания, если бы не узнал, что завтра, на комиссии при президенте Украины планируют рассмотреть вопрос о лишении меня украинского гражданства из-за якобы наличия российского", – заявил мэр Одессы.

Он также утверждал, что паспорта РФ, которые периодически публикуют в сети, являются "недействительными, фальшивыми".

Среди прочего, политик попросил президента и компетентные службы "внимательно посмотреть на документы и установить правду".

Пока не было официальных сообщений о том, что на 13 октября планируется заседание комиссии при президенте по вопросам гражданства в отношении Труханова.

Ранее, 10 октября, Зеленский критически высказался о местной власти Одессы после гибели 10 человек во время наводнения в городе из-за сильного ливня 30 сентября.

"А что делать с Одессой? Вы извините за эмоцию... А что делать с тем, что произошло? Сколько людей погибло? Просто утонуло из-за этой воды, из-за того, что произошло. Что с этим делать? Как к этому относиться? Кто в этом [виноват]?", – говорил глава государства во время брифинга.

Тогда президент заявлял, что "и с вопросом Одессы также мы разберемся".

СПРАВКА. Согласно Согласно закону о местном самоуправлении, полномочия городского головы досрочно прекращаются, если его лишают гражданства. После этого исполняющим обязанности мэра становится секретарь городского совета. В то же время, во время действия военного положения, глава государства может создать в городе военную администрацию.