По факту гибели людей во время наводнения в Одессе открыли уголовное дело

Фото: ГСЧС Одесской области

Правоохранители открыли уголовное дело после непогоды в Одессе 30 сентября, в результате которой погибли 10 человек. Об этом 3 октября сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Инна Верба в комментарии Суспільному.

В ходе следствия проверяется возможная причастность чиновников городского совета Одессы, его структурных и отдельных подразделений: речь идет о ненадлежащем содержании дренажно-водоотводной системы и непринятии мер для соответствующего отвода воды.

Сейчас идут следственно-оперативные мероприятия, чтобы собрать необходимые материалы для их исследования в рамках уголовного дела, сообщила пресс-секретарь облпрокуратуры.

Правоохранители проводят расследование по статье о служебной халатности, повлекшей гибель людей.

Максимальное наказание – восемь лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года. Также возможно наложение до 85 000 грн штрафа.