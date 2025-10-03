По факту гибели людей во время наводнения в Одессе открыли уголовное дело
Правоохранители открыли уголовное дело после непогоды в Одессе 30 сентября, в результате которой погибли 10 человек. Об этом 3 октября сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Инна Верба в комментарии Суспільному.
В ходе следствия проверяется возможная причастность чиновников городского совета Одессы, его структурных и отдельных подразделений: речь идет о ненадлежащем содержании дренажно-водоотводной системы и непринятии мер для соответствующего отвода воды.
Сейчас идут следственно-оперативные мероприятия, чтобы собрать необходимые материалы для их исследования в рамках уголовного дела, сообщила пресс-секретарь облпрокуратуры.
Правоохранители проводят расследование по статье о служебной халатности, повлекшей гибель людей.
Максимальное наказание – восемь лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года. Также возможно наложение до 85 000 грн штрафа.
- 2 октября в Одессе завершили поисковые работы после ливня – погибли 10 человек, были спасены 380 жителей города.
- 3 октября в Одессе продолжалась ликвидация последствий непогоды, часть города оставалась без электроснабжения.
