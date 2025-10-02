Ливень в Одессе: поиски завершены. Больше всего последствий – в подземных паркингах: фото

Из-за стихии есть жертвы, десятки тысяч одесситов остались без света, затоплены многочисленные объекты. Комиссия начала проверку причин трагедии

Фото: Telegram / OleksiiKuleba

В Одессе продолжают ликвидировать последствия стихии. Поисковые работы уже завершены – всего из-за ливня погибли 10 человек, спасены 380 жителей. Об этом сообщили вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и министр внутренних дел Игорь Клименко.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. На более чем 60 объектах уже откачали воду и подготовили инфраструктуру к дальнейшему восстановлению. Еще около 30 – в работе.

"Наибольшие массивы воды собрались в подземных паркингах. Ликвидация подтопления в этих помещениях – наиболее сложная. В работе почти 130 мотопомп, а также привлекли приданные силы из других регионов. Только из паркингов уже откачали более 15 000 кубометров воды", – сообщил Клименко.

Из-за ливня также затопило 42 укрытия, из 40 из них уже откачали воду.

Без электроснабжения в Одессе остаются 46 000 домов. Вода и газ – есть.

В городе обещают открыть 161 пункт несокрушимости, где люди смогут подзарядить устройства и согреться.

С сегодняшнего дня, 2 октября, начинает работать комиссия для проверки причин и обстоятельств трагедии.

Фото: Telegram / OleksiiKuleba

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС