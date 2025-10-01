В Одессе из-за сильного ливня погибли девять человек, среди них ребенок

За семь часов в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков, сообщил мэр города

Фото: ГСЧС

В Одессе из-за непогоды, которая началась 30 сентября, погибли девять человек, среди них ребенок. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщил городской голова Геннадий Труханов, за семь часов в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков. Ни одна ливневая канализация не способна выдержать такую нагрузку.

По данным ГСЧС, всю ночь спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, изымать машины, откачивать воду из зданий и искать пропавшую девушку, которую нашли в 07:00. На месте поиска работала психолог.

Всего спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств.

Сильный ливень в Одессе началась 30 сентября. Из-за непогоды в городе и области возникли проблемы с электричеством, также были затоплены улицы. Школы в Одессе 1 октября будут работать дистанционно.