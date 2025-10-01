В Одесі через сильну зливу загинуло девʼятеро людей, серед них дитина

За сім годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів, повідомив мер міста

Фото: ДСНС

В Одесі через негоду, яка розпочалася 30 вересня, загинуло девʼятеро людей, серед них дитина. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Як повідомив міський голова Геннадій Труханов, за сім годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів. Жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження.

За даними ДСНС, всю ніч рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель та шукати зниклу дівчину, яку знайшли о 07:00. На місці пошуку працювала психолог.

Загалом врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів.

Сильна злива в Одесі розпочалася 30 вересня. Через негоду у місті та області виникли проблеми з електрикою, також були затоплені вулиці. Школи в Одесі 1 жовтня працюватимуть дистанційно.