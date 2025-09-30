В Одесі вирує злива: дороги затоплені, школи перевели на дистанційне навчання – фото

В області десятки тисяч будинків знеструмлено, в Одесі продовжують відкачувати воду з доріг

Наслідки негоди в Одесі (Фото: t.me/truonline)

В Одесі через негоду, яка триває цілий день, оголошено червоний рівень небезпеки. У місті перекрито дороги, затоплено автомобілі, а школи 1 жовтня працюватимуть дистанційно.

О 18:00 у місті зупинився весь електротранспорт, повідомив міський голова Геннадій Труханов. Дороги частково або повністю були підтоплені, місцями рівень води доходив до середини або навіть даху машин.

Станом на 21:20 рух транспорту перекрито на 21 вулиці, ще на 15 рух ускладнено. Для ліквідації наслідків залучено 45 одиниць техніки та понад 320 осіб: відкачують воду, чистять дощоприймачі та працюють спільно з рятувальниками.

скріншот t.me/truonline

На перехресті вулиць Люстдорфської та Левітана утворився провал, у нього потрапив громадський автобус №127, повідомляє Думська. Жертв і постраждалих немає.

Директор муніципального департаменту освіти Олена Буйневич повідомила, що 1 жовтня школи працюватимуть у дистанційному форматі.

"Завтра дистанційно – потрібно ліквідувати наслідки. Є підтоплення груп, класів, укриттів, але групи й початкові класи чергові будуть обов'язково. Якщо дитину немає з ким залишити, її обов'язково приймуть у закладі освіти", – сказала вона.

Як повідомила керівниця відділу прогнозів Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська, Одеса наближається до "сумного рекорду". Очікується, що до опівночі дощ вщухне, але може тривати до ранку 1 жовтня. Станом на 18:00 у місті випало півтори місячної норми опадів.

"Попередній був на рівні 66-70 міліметрів опадів, але сьогодні ми цілком можемо досягти двомісячної норми, тобто понад 80 міліметрів", – сказала вона, передає Думська.

Понад 60 рятувальників і 20 одиниць техніки допомагають людям: витягують застряглі авто та заблокованих у них людей. Однак містяни не дослухаються до порад і продовжують виходити з дому в негоду.

"Громадяни не прислухаються до попереджень і залишають будинки, коли цього категорично не варто робити. Зрозуміло, що справи, робота, але надвечір місто фактично застигло, все стоїть", – сказала керівниця пресслужби обласної ДСНС Марина Аверіна.

В Одеській області без світла через негоду залишаються 23 700 споживачів, у 66 600 домоволодінь у 131 населеному пункті вдалося повернути електрику, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Станом на 21:00 силами ДСНС було врятовано 231 особу та евакуйовано з води 46 авто, зокрема три машини швидкої допомоги.