В Одессе бушует ливень: дороги затоплены, школы перевели на дистанционное обучение – фото

В области десятки тысяч домов обесточены, в Одессе продолжают откачивать воду с дорог

Последствия непогоды в Одессе (Фото: t.me/truonline)

В Одессе из-за непогоды, которая длится целый день, объявлен красный уровень опасности. В городе перекрыты дороги, затоплены автомобили, а школы 1 октября будут работать дистанционно.

В 18:00 в городе остановился весь электротранспорт, сообщил мэр Геннадий Труханов. Дороги частично или полностью были подтоплены, местами уровень воды доходил до середины или даже крыши машин.

По состоянию на 21:20 движение транспорта перекрыто на 21 улице, еще на 15 движение усложнено. Для ликвидации последствий задействованы 45 единиц техники и более 320 человек: откачивают воду, чистят дождеприемники и работают совместно со спасателями.

скриншот t.me/truonline

На перекрестке улиц Люстдорфской и Левитана образовался провал, в него угодил общественный автобус №127, сообщает Думская. Жертв и пострадавших нет.

Директор муниципального департамента образования Елена Буйневич сообщила, что 1 октября школы будут работать в дистанционном формате.

"Завтра дистанционно – нужно ликвидировать последствия. Есть подтопление групп, классов, укрытий, но группы и начальные классы дежурные будут обязательно. Если ребенка не с кем оставить, его обязательно примут в учебном заведении", – сказала она.

Как сообщила руководитель отдела прогнозов Гидрометцентра Черного и Азовского морей Елена Тарнавская, Одесса приближается к "печальному рекорду". Ожидается, что к полуночи дождь утихнет, но может продлиться до утра 1 октября. По состоянию на 18:00 в городе выпало полторы месячной нормы осадков.

"Предыдущий был на уровне 66–70 миллиметров осадков, но сегодня мы вполне можем достичь двухмесячной нормы, то есть более 80 миллиметров", – сказала она, передает Думская.

Более 60 спасателей и 20 единиц техники помогают людям: вытаскивают застрявшие авто и заблокированных в них людей. Однако горожане не прислушиваются к советам и продолжают выходить из дома в непогоду.

"Граждане не прислушиваются к предупреждениям и покидают дома, когда этого категорически не стоит делать. Понятно, что дела, работа, но к вечеру город фактически застыл, все стоит", – сказала руководитель пресс-службы областной ГСЧС Марина Аверина.

В Одесской области без света из-за непогоды остаются 23 700 потребителей, в 66 600 домовладений в 131 населенном пункте удалось вернуть электричество, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По состоянию на 21:00 силами ГСЧС был спасен 231 человек и эвакуировано из воды 46 авто, в том числе три машины скорой помощи.