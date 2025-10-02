В Одесской области штормом сорвало сразу восемь вражеских морских мин
Берег Черного моря в Одесской области (Иллюстративный скриншот)

Возле Одесской области уничтожены восемь вражеских морских мин, которые вынесло к побережью из-за непогоды. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

С начала шторма у побережья Одесской области военные моряки обнаружили восемь дрейфующих противокорабельных мин, которые сорвало с установленных врагом мест.

Мины были своевременно уничтожены подразделениями ВМС, что обезопасило гражданских и судоходство.

ВМС призвало граждан не приближаться к неизвестным предметам в воде или на берегу, не игнорировать запрещающие знаки и предупреждения, а в случае обнаружения подозрительных объектов – немедленно сообщать в соответствующие службы.

  • Сильный ливень в Одессе начался 30 сентября. Из-за непогоды в городе и области возникли проблемы с электричеством, также были затоплены улицы.
  • 1 октября стало известно, что в результате непогоды погибли девять человек, среди них – ребенок.
  • Зеленский поручил провести проверку работы в Одессе и всех фактов, которые могли вызвать такие значительные негативные последствия. Ждет отчета 3 октября.
