В Одесской области штормом сорвало сразу восемь вражеских морских мин

Военные моряки обнаружили и уничтожили восемь дрейфующих противокорабельных мин, установленных россиянами

Берег Черного моря в Одесской области (Иллюстративный скриншот)

Возле Одесской области уничтожены восемь вражеских морских мин, которые вынесло к побережью из-за непогоды. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

С начала шторма у побережья Одесской области военные моряки обнаружили восемь дрейфующих противокорабельных мин, которые сорвало с установленных врагом мест.

Мины были своевременно уничтожены подразделениями ВМС, что обезопасило гражданских и судоходство.

ВМС призвало граждан не приближаться к неизвестным предметам в воде или на берегу, не игнорировать запрещающие знаки и предупреждения, а в случае обнаружения подозрительных объектов – немедленно сообщать в соответствующие службы.