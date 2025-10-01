Зеленский поручил провести проверку в Одессе после ливня, который привел к гибели людей

Глава государства заявил, что ожидает 3 октября детальный доклад от Кулебы после проверки работы города

Ливень в Одессе (Фото: ГСЧС)

Президент Владимир Зеленский поручил провести полную проверку работы и фактов в Одессе, которые могли привести к трагическим последствиям из-за ливня. Об этом глава государства сообщил на официальной странице в Telegram.

Зеленский отметил, что сегодня вице-премьер-министр Алексей Кулеба доложил о ситуации в городе обстоятельств такого масштаба трагедии.

"Поручил ему провести полную проверку работы в Одессе, всех фактов, которые предшествовали трагедии и могли повлечь такие значительные негативные последствия. В эту пятницу (3 октября. – Ред.) ожидаю детальный доклад", – сообщил президент.

Глава государства сообщил, что сейчас к спасательной операции и восстановительным работам привлечены Госслужба и Национальная полиция.