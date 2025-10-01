Зеленский поручил провести проверку в Одессе после ливня, который привел к гибели людей
Президент Владимир Зеленский поручил провести полную проверку работы и фактов в Одессе, которые могли привести к трагическим последствиям из-за ливня. Об этом глава государства сообщил на официальной странице в Telegram.
Зеленский отметил, что сегодня вице-премьер-министр Алексей Кулеба доложил о ситуации в городе обстоятельств такого масштаба трагедии.
"Поручил ему провести полную проверку работы в Одессе, всех фактов, которые предшествовали трагедии и могли повлечь такие значительные негативные последствия. В эту пятницу (3 октября. – Ред.) ожидаю детальный доклад", – сообщил президент.
Глава государства сообщил, что сейчас к спасательной операции и восстановительным работам привлечены Госслужба и Национальная полиция.
- Сильный ливень в Одессе начался 30 сентября. Из-за непогоды в городе и области возникли проблемы с электричеством, также были затоплены улицы. Школы будут работать дистанционно.
- 1 октября стало известно, что в результате непогоды погибли девять человек, среди них – ребенок.
