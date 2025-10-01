Зеленський доручив провести перевірку в Одесі після зливи, яка призвела до загибелі людей

Глава держави заявив, що очікує 3 жовтня на детальну доповідь від Кулеби після перевірки роботи міста

Злива в Одесі (Фото: ДСНС)

Президент Володимир Зеленський доручив провести повну перевірку роботи та фактів в Одесі, які могли призвести до трагічних наслідків через зливу. Про це глава держави повідомив на офіційній сторінці в Telegram.

Зеленський зазначив, що сьогодні віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба доповів щодо ситуації в місті обставин такого масштабу трагедії.

"Доручив йому провести повну перевірку роботи в Одесі, усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки. Цієї п’ятниці (3 жовтня. – Ред.) очікую на детальну доповідь", – повідомив президент.

Глава держави повідомив, що наразі до рятувальної операції та відновлювальних робіт залучені Держслужба та Національна поліція.