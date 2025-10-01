Зеленський доручив провести перевірку в Одесі після зливи, яка призвела до загибелі людей
Президент Володимир Зеленський доручив провести повну перевірку роботи та фактів в Одесі, які могли призвести до трагічних наслідків через зливу. Про це глава держави повідомив на офіційній сторінці в Telegram.
Зеленський зазначив, що сьогодні віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба доповів щодо ситуації в місті обставин такого масштабу трагедії.
"Доручив йому провести повну перевірку роботи в Одесі, усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки. Цієї п’ятниці (3 жовтня. – Ред.) очікую на детальну доповідь", – повідомив президент.
Глава держави повідомив, що наразі до рятувальної операції та відновлювальних робіт залучені Держслужба та Національна поліція.
- Сильна злива в Одесі розпочалася 30 вересня. Через негоду у місті та області виникли проблеми з електрикою, також були затоплені вулиці. Школи працюватимуть дистанційно.
- 1 жовтня стало відомо, що внаслідок негоди загинуло девʼять людей, серед них – дитина.
Коментарі (0)