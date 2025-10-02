На Одещині штормом зірвало одразу вісім ворожих морських мін

Військові моряки виявили та знищили вісім дрейфуючих протикорабельних мін, встановлених росіянами

Берег Чорного моря в Одеській області (Ілюстративний скриншот)

Біля Одещини знищено вісім ворожих морських мін, які винесло до узбережжя через негоду. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України.

З початку шторму біля узбережжя Одещини військові моряки виявили вісім дрейфуючих протикорабельних мін, які зірвало зі встановлених ворогом місць.

Міни були своєчасно знищені підрозділами ВМС, що убезпечило цивільних і судноплавство.

ВМС закликало громадян не наближатися до невідомих предметів у воді чи на березі, не ігнорувати заборонні знаки та попередження, а у разі виявлення підозрілих об’єктів – негайно повідомляти відповідні служби.