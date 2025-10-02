На Одещині штормом зірвало одразу вісім ворожих морських мін
Біля Одещини знищено вісім ворожих морських мін, які винесло до узбережжя через негоду. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України.
З початку шторму біля узбережжя Одещини військові моряки виявили вісім дрейфуючих протикорабельних мін, які зірвало зі встановлених ворогом місць.
Міни були своєчасно знищені підрозділами ВМС, що убезпечило цивільних і судноплавство.
ВМС закликало громадян не наближатися до невідомих предметів у воді чи на березі, не ігнорувати заборонні знаки та попередження, а у разі виявлення підозрілих об’єктів – негайно повідомляти відповідні служби.
- Сильна злива в Одесі розпочалася 30 вересня. Через негоду у місті й області виникли проблеми з електроенергією, також були затоплені вулиці.
- 1 жовтня стало відомо, що внаслідок негоди загинуло девʼять людей, серед них – дитина.
- Зеленський доручив провести перевірку роботи в Одесі та усіх фактів, що могли спричинити такі значні негативні наслідки. Чекає на звіт 3 жовтня.
