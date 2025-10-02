В Одесі завершили шукати людей після зливи. Найбільше наслідків – у підземних паркінгах: фото
В Одесі продовжують ліквідовувати наслідки стихії. Пошукові роботи вже завершено – загалом через зливу загинули 10 людей, врятовано 380 мешканців. Про це повідомили віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають. На більш ніж 60 об’єктах уже відкачали воду й підготували інфраструктуру до подальшого відновлення. Ще близько 30 – у роботі.
"Найбільші масиви води зібралися у підземних паркінгах. Ліквідація підтоплення у цих приміщеннях – найбільш ускладнена. В роботі майже 130 мотопомп, а також залучили придані сили з інших регіонів. Лише з паркінгів вже відкачали більше 15 000 кубометрів води", – повідомив Клименко.
Через зливу також затопило 42 укриття, із 40 з них вже відкачали воду.
Без електропостачання в Одесі залишаються 46 000 домівок. Вода і газ – є.
У місті обіцяють відкрити 161 пункт незламності, де люди зможуть підзарядити пристрої і зігрітися.
Відсьогодні, 2 жовтня, починає працювати комісія для перевірки причин та обставин трагедії.
- Сильна злива в Одесі розпочалася 30 вересня. У місті й області виникли проблеми з електроенергією, також були затоплені вулиці. За сім годин в місті випала майже двомісячна норма опадів.
- Через негоду на Одещині штормом зірвало одразу вісім ворожих морських мін, військові моряки знешкодили їх.
Коментарі (0)