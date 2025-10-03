За фактом загибелі людей під час повені в Одесі відкрили кримінальну справу
Правоохоронці відкрили кримінальну справу після негоди в Одесі 30 вересня, унаслідок якої загинули 10 людей. Про це 3 жовтня повідомила речниця обласної прокуратури Інна Верба у коментарі Суспільному.
Під час слідства перевіряється можлива причетність чиновників міської ради Одеси, її структурних та окремих підрозділів: йдеться про неналежне утримання дренажно-водовідвідної системи та невжиття заходів для відповідного відведення води.
Наразі тривають слідчо-оперативні заходи, щоб зібрати необхідні матеріали для їх дослідження в межах кримінальної справи, повідомила прессекретарка облпрокуратури.
Правоохоронці проводять розслідування за статтею про службову недбалість, що призвела до загибелі людей.
Максимальне покарання – вісім років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки. Також можливе накладання до 85 000 грн штрафу.
- 2 жовтня в Одесі завершили пошукові роботи після зливи – загинули 10 людей, було врятовано 380 мешканців міста.
- 3 жовтня в Одесі продовжувалася ліквідація наслідків негоди, частина міста залишалася без електропостачання.
Коментарі (0)