За фактом загибелі людей під час повені в Одесі відкрили кримінальну справу

Правоохоронці розслідують службову недбалість, що призвела до жертв. Перевіряється можлива причетність одеських чиновників

Фото: ДСНС Одещини

Правоохоронці відкрили кримінальну справу після негоди в Одесі 30 вересня, унаслідок якої загинули 10 людей. Про це 3 жовтня повідомила речниця обласної прокуратури Інна Верба у коментарі Суспільному.

Під час слідства перевіряється можлива причетність чиновників міської ради Одеси, її структурних та окремих підрозділів: йдеться про неналежне утримання дренажно-водовідвідної системи та невжиття заходів для відповідного відведення води.

Наразі тривають слідчо-оперативні заходи, щоб зібрати необхідні матеріали для їх дослідження в межах кримінальної справи, повідомила прессекретарка облпрокуратури.

Правоохоронці проводять розслідування за статтею про службову недбалість, що призвела до загибелі людей.

Максимальне покарання – вісім років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки. Також можливе накладання до 85 000 грн штрафу.