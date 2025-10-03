В Одесі досі відкачують воду після зливи, частина міста без світла – фото

Сотні багатоповерхових і приватних будинків пошкоджено через стихію в Одесі, загинули 10 людей

Фото: ДСНС

В Одесі триває ліквідація наслідків сильної зливи. Частина міста залишається без електропостачання, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Зафіксовано пошкодження майже 500 багатоповерхівок і 300 приватних будинків, люди й далі звертаються.

Роботи з відкачування води тривають на 38 локаціях у приватному секторі.

Вже відведено майже 900 000 кубометрів води, вивезено 147 тонн сміття, розібрано 13 пошкоджених будівельних конструкцій.

Воду викачали вже з усіх затоплених укриттів, зараз вони просушуються й готуються для використання.

Частина міста залишається без світла, енергетики працюють на місці. Вода і газ у місті є.

В області відкрились понад 200 пунктів незламності, до ліквідації наслідків залучено майже 3000 людей і близько 660 одиниць техніки. Додатково в Одесу прибули підрозділи з інших регіонів.

Фото: ДСНС