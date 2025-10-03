В Одесі досі відкачують воду після зливи, частина міста без світла – фото
В Одесі триває ліквідація наслідків сильної зливи. Частина міста залишається без електропостачання, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Зафіксовано пошкодження майже 500 багатоповерхівок і 300 приватних будинків, люди й далі звертаються.
Роботи з відкачування води тривають на 38 локаціях у приватному секторі.
Вже відведено майже 900 000 кубометрів води, вивезено 147 тонн сміття, розібрано 13 пошкоджених будівельних конструкцій.
Воду викачали вже з усіх затоплених укриттів, зараз вони просушуються й готуються для використання.
Частина міста залишається без світла, енергетики працюють на місці. Вода і газ у місті є.
В області відкрились понад 200 пунктів незламності, до ліквідації наслідків залучено майже 3000 людей і близько 660 одиниць техніки. Додатково в Одесу прибули підрозділи з інших регіонів.
- Сильна злива в Одесі розпочалася 30 вересня. У місті й області виникли проблеми з електроенергією, також були затоплені вулиці. За сім годин в місті випала майже двомісячна норма опадів.
- Через негоду на Одещині штормом зірвало одразу вісім ворожих морських мін, військові моряки знешкодили їх.
- 2 жовтня в Одесі завершили пошукові роботи: загинули 10 людей.
